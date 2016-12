Tous les yeux rivés sur Saint-Guillaume

La crème du sport automobile québécois sera à l’Autodrome Saint-Guillaume, le 8 octobre, afin de participer à la grande finale de la saison sur terre battue. Le promoteur de la série, André Fortier, et toute son équipe se préparent à recevoir un nombre record de pilotes pour l’occasion.

Déjà plusieurs coureurs qui évoluent régulièrement sur les pistes de Granby, de Drummondville, d'East Broughton et de l'Autodrome BSL (Bas-Saint-Laurent) ont confirmé leur présence pour ce dernier événement commandité par Génératrice Drummond.

« Ce programme sera chargé en émotion et très spectaculaire! On invite les concurrents à s'inscrire entre 9h et 13h. Les courses commenceront dès 14h. Rappelons que les finales qui n’ont pu être disputées lors du programme du 5 août, écourté par la pluie, seront également disputées », explique avec enthousiasme M. Fortier.

Comme lors des autres programmes, les coureurs peuvent s’inscrire dans les catégories mini-modifiés, quatre cylindres 120 hp et moins, 120 hp et plus, dames et super 4 (modifiés), ainsi que chez les huit cylindres « stock », semi-pro, « pro stock » et sportsman.

Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, il est possible de consulter la page Facebook Autodrome Saint-Guillaume et de communiquer avec nous. On peut également contacter directement le promoteur au (819) 357-2635.