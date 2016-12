Banquet du musée Gilles-Villeneuve: Jacques Villeneuve confirme sa présence…

Officiellement retraité depuis quelques mois des courses de motoneige après une superbe carrière, Jacques Villeneuve, frère de Gilles, figure parmi les personnalités invitées par le musée Gilles-Villeneuve à l’occasion du banquet annuel de l’établissement. Il aura sûrement plein de souvenirs à partager avec les gens présents.

Lors de cet événement, il sera bien sûr question du passé mais aussi du présent. Les convives pourront rencontrer le jeune et talentueux pilote Kevin Lacroix, vainqueur cette année du Grand Prix de Trois-Rivières en série Nascar Pinty’s. Ils pourront aussi entendre Guy Cyr qui, dans les années 70, occupait le poste de directeur national des ventes chez Alouettes. Il racontera les débuts de Gilles dans le monde des courses.

Le musée invite donc les amateurs de sport motorisé à participer à son banquet bénéfice du mardi 25 octobre prochain. La soirée qui prendra place au chic Loews Hôtel Vogue, rue de la Montagne, au centre-ville de Montréal, sera rehaussée par la tenue de deux encans bénéfices, l’un silencieux, l’autre crié. De magnifiques pièces de collection, souvent autographiées par les vedettes du sport motorisé, les Villeneuve, Schumacher, Vettel, Hamilton, Rosberg, Lauda, etc., seront mises à l’encan lors de la soirée.

Les billets se vendent 125$ l’unité. Il est possible de réserver une table pouvant accueillir huit personnes. Un reçu pour fins d’impôt, pour la partie don au musée, vous sera émis. Les fonds amassés aident le musée, un organisme à but non lucratif, à poursuivre sa mission, perpétuer le souvenir de Gilles Villeneuve au fil des ans, des générations. Ils serviront aussi à préparer la prochaine année qui marquera le 35e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve. L’équipe du musée prépare à cet effet plusieurs événements qui rappelleront les exploits du champion. L’appui des amateurs et des amis du musée est bien sûr nécessaire pour mener à bien ces projets. Et l’une des bonnes façons d’appuyer l’équipe du musée, c’est de participer au banquet du 25 octobre prochain! Excellent repas, ambiance de course, personnalités présentes… que demander de plus! Pour réserver ses billets : 1-800-639-0103 ou 450-836-2714. Il est aussi possible de le faire via le site web du musée : museegillesvilleneuve.com.

En souvenir de Gilles Villeneuve, en compagnie de Jacques son frère, le banquet 2016 du musée Gilles-Villeneuve, voilà un rendez-vous à ne pas manquer!