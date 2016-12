Autodrome Saint-Guillaume: De l’action pour clore la saison

Les 126 coureurs ont offert un spectacle à couper le souffle lors du dernier programme de la saison qui a eu lieu le 9 octobre dernier à l’Autodrome Saint-Guillaume.

D’ailleurs, parmi ceux-ci, 35 nouveaux visages se sont ajoutés pour augmenter encore plus le calibre dans les différentes classes. En prime, les spectateurs ont eu droit à six finales de plus qu’à l’habitude. En effet, les finales n’ayant pas eu lieu lors du programme du 5 août, écourté par la pluie, ont été disputées en cette même journée fort chargée du 9 octobre.

Les reprises du 5 août ont permis à Jean-Claude Caron de Plessisville de l’emporter en 4 cylindres 120 hp et plus, à Martin Landry de Tingwick de franchir la ligne le premier en super 4, à David Houle de Saint-Rosaire de signer la victoire en stock, à Dominic Lamontagne de Saint-Valère de gagner en semi-pro, à Kim Alex de Standstead de remporter la palme en pro stock et finalement à Keven Proulx de Saint-Valère de s’illustrer dans la prestigieuse catégorie sportsman.

Du côté des finales du 9 octobre, l’ont emporté : Sheila Gilbert de Sainte-Clothilde-de-Horton (dames), Francis Lecours de Saint-Luc-de-Vincennes (4 cylindres 120 hp et moins), Gabriel Marquis de Saint-Constant (4 cylindres 120 hp et plus), Olivier Landry de Kingsey Falls (super 4), Patrick Lapolice de Saint-Majorique (mini-mod), Simon Lainesse de Tingwick (stock), Marco Lainesse de Boucherville (semi-pro), Rolland Hébert de Saint-Dominique (pro stock) et Alain Bélanger de Saint-Guillaume (sportsman).

De retour l’an prochain

Pour sa part, le promoteur André Fortier dresse un bilan très positif de cette première saison à l’Autodrome Saint-Guillaume.

« Il s’agissait d’une saison de relance et j’en suis très satisfait. Le public et les coureurs ont été au rendez-vous et cela promet pour la prochaine saison. L’organisation aura pris de la maturité et nous nous sommes fait connaître. À chaque course, le nombre de coureurs augmentait, ce qui est bon signe. Je remercie d’ailleurs tous les pilotes, leur équipe, les personnes de l’organisation et les spectateurs pour cette belle première. Je vous dis à l’an prochain », a lancé M. Fortier en guise de conclusion.