Encore une fois, Éric Salvail donne à la Fondation Hotel-Dieu de Sorel!

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel remercie monsieur Éric Salvail, pour le don de 2 000$ remis pour sa participation à « La guerre des clans » diffusée sur les ondes de V en septembre dernier.

Monsieur Salvail est originaire de Sorel-Tracy et n’oublie pas ses racines. Animateur et producteur œuvrant dans la télévision québécoise, les membres de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel sont fiers que ce « petit gars de chez nous » ait à cœur notre cause et le félicite de sa générosité.

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est là pour recueillir vos dons et remplir sa mission : supporter l’Hôtel-Dieu de Sorel et le CLSC Gaston-Bélanger afin de desservir la population vers l’amélioration de la qualité des soins selon deux axes; l’acquisition d’équipements et de services permettant de soutenir le personnel médical et favoriser l’humanisation des soins, au travers de projets à court, moyen et long terme. Pour en connaître davantage sur la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, visitez : www.fondationhoteldieusorel.org.