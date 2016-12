Le projet d’un pont entre Lanoraie et Sorel-Tracy sera finalement présenté

Le Maire de Lanoraie, M. Gérard Jean souhaite éclaircir la situation avec les citoyennes et les citoyens de sa municipalité concernant le projet d’un pont reliant Sorel-Tracy à la rive nord, soit à Lanoraie.



« Je constate que le projet soulève beaucoup de passions chez nous! Depuis mon implication au conseil municipal de Lanoraie, le sujet est revenu quelques fois sur la table, mais aucune décision officielle n’a été prise. Aujourd’hui avec les médias sociaux, nous sommes en mesure d’avoir des points de vue différents et, étant très sensible à l’acceptabilité sociale de tout projet, j’ai entendu les commentaires concernant ma dernière déclaration. Comme je le mentionne souvent, il est important d’être à l’écoute de nos citoyennes et citoyens sur le terrain. Les idées évoluent et c’est mon rôle et celui du conseil municipal de les représenter adéquatement. » explique le maire.



Le conseil municipal a donc décider d’offrir la possibilité aux gens de Lanoraie de rencontrer le promoteur du projet de pont et les représentants de la Ville de Sorel-Tracy, dont le maire, M. Serge Péloquin, lors d’une soirée publique d’information. Le déroulement et la date restent encore à déterminer, mais le maire de Lanoraie voulait donner suite aux demandes et aux commentaires des Lanoroises et Lanorois et ainsi les rassurer. « Le conseil municipal est toujours à l’écoute de la population » rappelle le maire.



Les informations concernant la soirée d’information seront publiées dans le bulletin municipal ou envoyées par la poste lorsque le moment sera venu ainsi que sur le site Internet de la Municipalité et sur la page Facebook.