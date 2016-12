Une équipe soreloise pour la 3e édition de la course de canot à glace Sorel-Tracy

Pour une troisième année consécutive, familles et citoyens sont conviés à assister à la Course de canot à glace de Sorel-Tracy qui aura lieu le samedi 18 février 2017 au Quai no 2 à Sorel-Tracy. Animation, nourriture et boissons chaudes seront à la disposition des partisans une heure avant le coup de départ de la course qui sera donné à 13 heures pile.

Une équipe de chez nous pour le 375e anniversaire de Sorel-Tracy

Une première cette année, le public pourra encourager une équipe de canot à glace soreloise qui portera les couleurs du 375e anniversaire de Sorel-Tracy. Composée de neuf membres, l’équipe s'entraine avec ardeur depuis plusieurs mois afin d’affronter les sept courses du Circuit Québécois de Canot à glace en 2017. Le point culminant pour cette équipe sera assurément la compétition devant spectateurs et amis de la région.

La Course de canot à glace est présentée par Construction Sorel, commanditaire majeur de l’événement et organisée par le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRERST) en étroite collaboration avec la Ville de Sorel-Tracy et partenaire principal.

Besoin de bénévoles : Cette année encore, les organisateurs ont besoin d’un grand nombre de bénévoles afin de réaliser l’activité. Si le défi vous intéresse, contactez-nous : coursecanotaglacesoreltracy@gmail.com ou 450 742-5933 p.222

Date : le samedi 18 février 2017.

Heure : le coup de départ de la course sera donné à 13 h pile.

Lieu : 125, rue du Traversier, Sorel-Tracy, J3P 5N6. Il est possible d’accéder au site par les rues Élizabeth ou Phipps en se dirigeant vers le fleuve Saint-Laurent.

Coût : Gratuit