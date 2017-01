Un grand intérêt pour le canot à glace à Sorel-Tracy

La nouvelle équipe locale de canot à glace était présente, le 31 décembre dernier, au carré Royal, dans le cadre de la Fête d’ouverture du 375e anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy. Cette dernière a initié une activité de démonstration afin de faire découvrir ce sport unique au Québec. D’ailleurs l’équipe est fière de porter les couleurs du 375e anniversaire en 2017.

L’équipe a eu le plaisir d’expliquer certains aspects techniques de ce sport aux tout-petits comme aux plus grands. Les membres de l’équipe ont même offert des tours de canot à la population en utilisant la technique de « trotte » à travers le parc. Cette technique est utilisée pour propulser le canot lors de la présence de bancs de glace ou sur la banquise. La présence des canotiers a suscité beaucoup d’intérêt pour ce sport de même que pour la course de canot qui aura lieu au Quai No 2 de Sorel-Tracy, le 18 février prochain.

De plus, lors de cette journée, l’équipe en a profité pour recevoir les commanditaires et leur faire essayer ce sport. Cette aventure ne serait possible sans le soutien de commanditaires de la région dont Aciers Régifab, Navark, EL Carrosserie, Clinique Sylvain Guimond DO, Ph D et PaddleOne. En effet, le canot à glace est un sport dispendieux. Outre le canot et les rames, il demande beaucoup d’équipements autant pour la sécurité que pour la protection contre le froid, l’eau et les glaces.

L’équipe de canot à glace Sorel-Tracy a vu le jour à la suite des premières courses de canot organisées en 2015 et 2016 à Sorel-Tracy. Les huit membres de l’équipe s’entrainent depuis le printemps 2016. Ils se préparent afin d’affronter les 7 courses du Circuit québécois de canot à glace.