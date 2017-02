Course de canot à glace de Sorel-Tracy: Un site réaménagé et une équipe locale à encourager !

La Course de canot à glace de Sorel-Tracy est de retour pour une 3e édition le samedi 18 février dès 13 h, sur le Quai No 2. Cette activité hivernale extérieure se veut à la fois un rassemblement familial et un événement sportif de haut calibre. Inscrite au calendrier du Circuit québécois de canot à glace qui regroupe 7 courses aussi extrêmes les unes que les autres, l’épreuve de Sorel-Tracy reçoit 35 équipes de partout au Québec, qui se disputent la Coupe des Glaces en défiant la glace, l’eau et le froid afin de remporter l’ultime trophée!



Le Quai No 2, un site complètement réaménagé

Depuis le 31 décembre dernier, le site du Quai No 2 est dorénavant aménagé en place publique et son pavillon a été agrandi et revitalisé. Les spectateurs et partisans auront donc accès à un bâtiment en excellente condition pour se réchauffer et se ravitailler car boissons chaudes et nourriture y seront disponibles.

Avec le réaménagement du site viennent quelques changements concernant les endroits prévus pour le stationnement du public. Des bénévoles seront postés près des lieux de stationnement pour diriger les gens et les informer. Les spectateurs sont invités à arriver à l’avance afin de ne pas manquer le coup d’envoi de la Course, qui est un moment fort de l’événement.

Stationnements disponibles à l’occasion de la Course :

- Quai No 2, près du pavillon et derrière l'ancien héliport;

- Terrain vacant à l’intersection des rues De Ramezay et Augusta;

- Stationnement public à l'entrée du parc Regard-sur-le-Fleuve (accès par les rues De Ramezay et St-Pierre);

- Rues avoisinantes



Un autre point de vue est offert par le Biophare, qui invite les spectateurs à suivre la course du haut de son belvédère. Tous sont également invités à visiter gratuitement ses trois expositions.



Une activité qui s’inscrit au cœur des Fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy

La Course de canot à glace Sorel-Tracy est heureuse de pouvoir compter sur les services de Gilles Péloquin à la barre de l’animation de l’activité, la « voix officielle » des Fêtes du 375e anniversaire de Sorel-Tracy!

Sylvain Descheneaux, vice-président de Construction Sorel, déclare à ce sujet : « Construction Sorel est le présentateur officiel de la Course depuis la toute première année en 2015. Étant personnellement un sportif de nature, je crois aux bienfaits de l’activité physique et je suis heureux de contribuer à la réalisation d’un événement sportif à Sorel-Tracy. Par une heureuse coïncidence, la course fait partie du calendrier des Fêtes du 375e anniversaire de la ville. En tant que président des Fêtes, c’était tout naturel de renouveler mon engagement auprès de la Course en 2017. »

Et pour la première fois de sa jeune histoire, la «Course peut se targuer d’avoir une équipe locale sur la ligne de départ! Arborant les couleurs du 375e anniversaire de Sorel-Tracy, l’équipe compte parmi ses rangs huit membres. Sportifs remarquables, ils sont à l’entraînement depuis mai dernier car la pratique du canot à glace demande un contrôle de l'embarcation et la connaissance des courants et des vents qui influencent la navigation sur le fleuve» affirme Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. La course de Sorel-Tracy sera la cinquième épreuve à laquelle ils prendront part et ils sont gonflés à bloc à l’idée de compétitionner devant leurs partisans!



Un sport à découvrir grâce à des commentateurs chevronnés

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien du Circuit québécois de canot à glace. Il nous fournit un savoir-faire inestimable! Le directeur de l’organisme, Félix Blanchet-Lévesque, commentera en temps réel les résultats de la Course aux côtés de François Lachance, un canotier à la retraite originaire de Montmagny dont la famille est une véritable légende dans le Circuit car elle pratique le canot à glace depuis 7 générations, d’abord par nécessité et maintenant par amour du sport! Les spectateurs présents sur le Quai No 2 sont donc assurés d’avoir une analyse de qualité et pourront en apprendre beaucoup sur ce sport encore méconnu » affirme la directrice de course, Marie-Noëlle Girard.



Un événement mobilisateur

La Course de canot à glace Sorel-Tracy est un événement organisé par le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST), un organisme à but non lucratif qui vise à positionner Sorel-Tracy et sa région comme une destination touristique sur le fleuve St-Laurent.