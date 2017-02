Une 13e place pour l’équipe soreloise à la course de canot à glace Sorel-Tracy

Sous un ciel ensoleillé, une trentaine d’équipes de canotiers et de canotières ont bravé les glaces du Saint-Laurent ce samedi dans le cadre de la 3e édition de la Course de canot à glace Sorel-Tracy. Parmi elles, l’équipe soreloise a décroché la 13e place sur 20 équipes dans sa catégorie avec un temps de 49 minutes et 47 secondes, se glissant ainsi en 19e position du classement général. Une belle rivalité régnait d’ailleurs entre l’équipe locale et l’équipe du 375e de Montréal pour le plus grand plaisir des quelques 2500 spectateurs!

Après la course à Sorel-Tracy, plus que deux étapes restent au Circuit québécois de canot à glace qui en compte sept. « La Ville est fière d’avoir accueilli cette cinquième épreuve du circuit. Et quel honneur cette année d’avoir pu encourager notre équipe locale! C’était une belle occasion pour les citoyens de se rassembler et de découvrir les nouvelles installations du Quai no 2 » a souligné Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy.

En effet, le public ainsi que les canotiers ont pu profiter du réaménagement du site et de la rénovation du pavillon, en plus de la vitrine incroyable qui est offerte sur le fleuve et où se sont affrontés les athlètes.

Les premières positions de la 3e édition de la Course de canot à glace Sorel-Tracy

Élite Homme (12 km) : # 696 - PMT ROY Assurances et Services Financiers (01 : 02 : 20)

Élite Femme (8 km) : #117 - Archibald / Le Coureur Nordique (00 : 50 : 39)

Classe Sport (8 km) : # 310 - La Barberie (00 : 45 : 44)

Accompagné de Josée Nadeau de l’entreprise Richardson et de Pierre Thibault, du Jean Coutu Tracy, le maire a remis les médailles aux équipes méritantes, en plus de bourses totalisant 3525 $ offertes par la Ville. Aussi, pour souligner la première année d’existence de l’équipe soreloise, ses membres ont reçu une tuque arborant le logo du 375e anniversaire de la ville.

Marie-Noëlle Girard, directrice de la course, tient à souligner la contribution des 50 bénévoles et de la vingtaine de partenaires financiers de l’événement. « Merci sincèrement à vous! Sans votre engagement, la course ne pourrait avoir lieu! » Elle a également signalé l’animation sans faille ni temps mort qui a été offerte par les 3 animateurs, avec Gilles Péloquin en tête.

Rappelons que la course de canot à glace de Sorel-Tracy, présentée par Construction Sorel en collaboration avec Desjardins, est organisée par le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST) et la Ville de Sorel-Tracy.