Une 10e édition pour la Classique de Golf Beauchemin-Fleury-Beauvillier

Le défenseur François Beauchemin de l’Avalanche du Colorado, le gardien de but Marc-André Fleury, des Penguins de Pittsburgh, et Anthony Beauvillier, des Islanders de New-York, tous natifs de Sorel-Tracy, présenteront la 10e édition de leur tournoi de golf, LA CLASSIQUE DE GOLF BEAUCHEMIN-FLEURY-BEAUVILLIER, le vendredi 16 juin prochain au club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes ».

Ce tournoi versera tous ses profits à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui récompense l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires des étudiantes et étudiants par des remises de bourses. La Fondation aide aussi les jeunes à concrétiser des projets formateurs en cours d’année. Elle soutient le développement technologique du Collège et contribue au Fonds Partage-Emploi Desjardins qui vient en aide aux élèves en difficultés financières. Ces réalisations améliorent la réussite éducative de notre relève locale.

Par la présente, vous êtes invités à rencontrer François Beauchemin et Anthony Beauvillier, la journée même du tournoi, entre 8h30 et 9h à l’accueil du club de golf Sorel-Tracy « Les Dunes », au 12 000, chemin St-Roch, à Sorel-Tracy.

Pour l’occasion, nos coprésidents d’honneur se feront un plaisir de répondre à vos questions et seront également disponibles pour des entrevues individuelles. À noter que nous ne pouvons pas garantir la présence de Marc-André Fleury, qui est présentement en séries éliminatoire de la Coupe Stanley.

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer.



Ci-joint, l’horaire de la journée : http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/horaire_d4487_0.pdf