Les participants du Défi kayak Desgagnés feront escale à Sorel-Tracy

Pour une quatrième année consécutive, les 150 participants du Défi kayak Desgagnés feront escale à Sorel-Tracy. Accompagnés de l’auteur-compositeur- interprète Yann Perreau, ils viendront se ravitailler en ce premier jour de descente en kayak et déjà 59 km de parcourus. Le défi débutera à Montréal le 9 août et se terminera à Québec le 12 août.

Les kayakistes vivront une expérience humaine hors du commun en plus de contribuer significativement à l’action de l’organisme Jeunes musiciens du monde.

L’idée vous séduit ? C’est le moment idéal pour s’inscrire et débuter son entraînement.

« Je suis très heureux d’être porte-parole de cet événement unique au monde pour une troisième année ! C’est un privilège de retrouver le fleuve et de vivre ces moments inoubliables avec des élèves de Jeunes musiciens du monde et d’autres participants en quête d’une expérience unique. En plus de leur permettre de vivre une aventure enrichissante, leur présence permettra de valoriser la raison d’être première du Défi : investir dans la jeunesse », explique Yann Perreau, porte-parole du Défi kayak Desgagnés 2018.

« Le Défi kayak Desgagnés est un événement audacieux auquel nous sommes fiers d’être associés, tant pour les jeunes que pour le fleuve. Lors des trois dernières éditions, plusieurs de mes partenaires d’affaires, mes employés et moi-même avons participé en tant que kayakistes et avons resserré nos liens. J’invite chaleureusement les entreprises à venir découvrir avec nous, cet été, le joyau de notre patrimoine naturel qu’est le Saint-Laurent et soutenir la mission de Jeunes musiciens du monde », affirme Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction de Desgagnés, entreprise québécoise leader dans le domaine du transport maritime et présentateur du Défi.

Un défi accessible à tous

Le Défi kayak Desgagnés est un événement ouvert et accessible à tous, kayakistes ou non, dans la mesure où ils se préparent adéquatement. Il permet aux participants de découvrir le fleuve Saint-Laurent d’un point de vue unique et de façon sécuritaire.

Lors des dernières éditions, plus de la moitié des participants avaient très peu d’expérience en kayak et ont vécu des moments mémorables.

Apprenez-en davantage sur le Défi kayak Desgagnés en visitant sa page Facebook.