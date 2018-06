« Tous les prétextes sont bons pour profiter du Mois du vélo.» - Serge Péloquin

Le Comité vélosympathique de Sorel-Tracy est fier de célébrer le Mois du vélo en organisant une foule d’activités durant tout le mois de mai. Le comité convie la population à visiter à vélo les plus beaux coins de la ville.

Laissez-vous gâter par les partenaires de l’événement qui vous préparent de belles surprises! Le Comité vélosympathique vous invite à sortir votre vélo en mai : « Que ce soit pour aller travailler, pour faire des courses ou pour faire une balade dans votre quartier, tous les prétextes sont bons pour profiter du Mois du vélo et retrouver le plaisir de vous promener sur deux roues. », souligne le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin.

Au boulot à vélo, randonnée familiale, conférence, exposition de livres, vous retrouverez la liste complète des activités en annexe et sur le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy et du Réseau cyclable la Sauvagine.

Êtes-vous une entreprise « Vélosympathique » ?

Une nouveauté cette année, un défi est lancé aux entreprises de la région afin de mettre en place de petites actions simples pour encourager la pratique du vélo chez leurs employés! Pour toute information, veuillez contacter Marie Ouellet au 450 746-4545, poste 5175.

À propos du Mois du vélo

Au Québec, le mois de mai est le moment de l’année où la majorité des gens sortent leur vélo. Afin de souligner ce moment charnière de la saison cycliste québécoise. Le Mois du vélo est également l’occasion de déboulonner certains mythes entourant la pratique du vélo et de rappeler l’importance d’un partage harmonieux de la route entre piétons, cyclistes et automobilistes. www.moisduvelo.quebec

À propos du Mouvement vélosympathique

Le Comité vélosympathique de Sorel-Tracy est une association de passionnés de vélo. Sa mission est de donner des occasions à la population de faire du vélo, une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. La Ville de Sorel-Tracy a reçu une mention honorable en 2016 pour les mesures prises afin d’encourager la pratique du vélo sur son territoire. Le Mouvement vélosympathique est une initiative de Vélo Québec lancé au Québec en septembre 2015.

Vélo Québec, un organisme à but non lucratif, rassemble la communauté cycliste québécoise depuis 1967. Sa mission : promouvoir le vélo pour tous à des fins de transport, de loisir et de tourisme.