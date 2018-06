Un 30e anniversaire éclatant!

Sous un soleil éclatant faisant briller la carrosserie de plusieurs Ferrari rouges, c’est en présence des membres du Club Ferrari Luigi, de dignitaires, de nombreux fans de course automobile et d’amis et partenaires de l’organisme que les dirigeants du musée Gilles-Villeneuve ont souligné avec éclats le 30e anniversaire de l’établissement dimanche, le 3 juin dernier.

Rappelons que le musée accueille chaque année à Berthierville des visiteurs en provenance d’une bonne trentaine de pays. Bientôt, le 300 000e visiteur franchira les portes de l’établissement.

Le directeur général du musée, Alain Bellehumeur, a tenu à rappeler l’implication de nombreux bénévoles au fil de ces 30 ans. Il a souligné : « le musée rappelle la passion qui animait Gilles Villeneuve. Une passion qui anime tout autant ceux et celles qui contribuent au succès du musée. »

Ferrari

Les membres du Club Ferrari Luigi ont profité de leur passage à Berthierville pour remettre une contribution de 2700$ visant à appuyer le musée et ses projets. Le président du club, Frank Del Pinto a remercié les bénévoles et les dirigeants du musée soulignant leur implication et leur tenacité.

Jacques Villeneuve, frère du champion, a aussi pris la parole remerciant ceux et celles qui travaillent à maintenir bien vivant le souvenir de Gilles. Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, a aussi mis en lumière le travail des dirigeants du musée et de ses bénévoles, rappelant l’importance de l’établissement pour sa municipalité. Des visiteurs d’une trentaine de pays y font halte chaque année.

Logo

Profitant de cette journée anniversaire, l’Association des pompiers de la MRC de d’Autray (territoire qui inclus la caserne de Berthierville) s’est aussi jointe à la fête. Les pompiers présents ont dévoilé un nouvel écusson afin de bien les représenter. Au cœur de ce nouveau logo, le dessin d’une Ferrari rappelant Gilles Villeneuve.

Desjardins, la caisse de d’Autray, le Club Ferrari Luigi et la Ville de Berthierville ont collaboré au succès de cet événement anniversaire, à titre de partenaires.

Rappelons que le musée Gilles-Villeneuve est ouvert tous les jours, de 9h à 17h. L’établissement regroupe une imposante collection de souvenirs racontant l’incroyable carrière du champion. En parcourant le musée, les visiteurs peuvent admirer voitures de course trophées, documents d’archives et bien plus. Autant de belles pièces de collection recueillies avec passion… depuis 30 ans!