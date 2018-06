Nos vedettes à la classique de golf Beauchemin-Fleury-Beauviller

Le 22 juin prochain se tiendra la 11e édition de la Classique de golf au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. C’est sur le magnifique parcours du club de golf Sorel-Tracy Les Dunes que se retrouveront golfeuses et golfeurs provenant de divers milieux d’affaires de la région de Sorel-Tracy.

En vous joignant à nos coprésidents d’honneur François Beauchemin, des Ducks d’Anaheim, Marc- André Fleury, des Golden Knights de Vegas et Anthony Beauvillier, des Islanders de New York, vous aurez la satisfaction de collaborer à la poursuite de notre mission qui est d’encourager la réussite scolaire des étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, la relève de notre région.

Lors de cette journée, vous aurez aussi l’occasion de rencontrer les animateurs vedettes de RDS : Alain Crête, Yanick Bouchard, Patrice Forcier, André Roy, Gaston Therrien, et le sorelois Yanick Lévesque. Charles Perreault, vice-président nouvelles, information à RDS et à RDS Info sera aussi de la partie.

Quelques quatuors et soupers sont encore disponibles pour cette journée spéciale! Faites-vite et inscrivez-vous dès maintenant, en ligne, ici: www.cegepst.qc.ca/fondation/activites-fondation. Vous pouvez aussi téléphoner à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, au 450 742-6651, poste 2105.