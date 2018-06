Un succès pour le Défi régional de force André Phaneuf 2018

Le 8 juin dernier se tenait, sur le terrain de l’école Polybel de Beloeil, la 15e édition du Défi régional de force André Phaneuf organisée par la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent.

Il s’agissait de la finale réunissant plus de 35 athlètes, dont 5 filles, provenant de 17 écoles de la Montérégie et de la Mauricie. Chacun d’eux devait se qualifier lors d’une compétition dans sa propre école pour pouvoir y participer. Cette compétition de haut calibre était sous la présidence d’honneur et animée par Mike Saunders de l’ACAFA.

Après six épreuves de force où chacun repoussait ses limites personnelles, les athlètes accumulaient des points. Ceux qui ont accumulé le plus de points chez les hommes et qui ont remporté les honneurs de la compétition sont : en première place Raphael Letendre-Trottier de l’École Paul-Germain Ostiguy de St-Césaire, en seconde place Félix Lajoie de l’école Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire et en troisième place Philibert Moreau de l’école Paul-Lejeune de St-Tite.

Chez les filles, la première place a été obtenue par Mégane Rondeau de l’école Wilfrid-Léger de Waterloo, la seconde place par Sara-Maude St-Laurent et la troisième place par Jessica Bourgoin, toutes deux de l’école Paul-Germain Ostiguy de St-Césaire. La bannière remise à l’école ayant accumulé le plus de points a été remportée par l’école Paul-Lejeune de St-Tite.

Le Défi régional de force est depuis le début de son existence une initiative du policier sociocommunautaire André Phaneuf du service de police Richelieu-Saint-Laurent, athlète et adepte des épreuves de force. Il désirait contribuer à favoriser la persévérance scolaire et les saines habitudes de vie chez les garçons par une activité qui les rejoignait. Depuis peu, les filles ont commencé à participer avec des épreuves adaptées pour elles.

L’agent Phaneuf est aujourd’hui retraité, mais la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent poursuit son œuvre en organisant les épreuves de qualification dans les écoles ainsi que la grande finale annuelle auxquelles M. Phaneuf participe toujours à titre de bénévole.

Nous souhaitons remercier nos partenaires : l’école Polybel, l’ACAFA, location Discount, FitSquad et la Fondation Yves St-Arneault.

Nous tenons à féliciter tous les participants pour leur persévérance et dépassement de soi. BRAVO !!!