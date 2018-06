Le centre Énergie Cardio de Sorel-Tracy amasse 12 915 $ au profit du Fonds Josée Lavigueur

Le 2 juin dernier, les membres, amis et employés du centre Énergie Cardio de Sorel-Tracy ont changé le monde un enfant à la fois en participant au Défi Cardio 5 heures, une activité rassembleuse qui a permis d'amasser 12 915 $ au profit du Fonds Josée Lavigueur d'Opération Enfant Soleil.

Collectivement, c'est 330 620 $ qui a été remis par l'ensemble des centres Énergie Cardio à travers la province au Fonds Josée Lavigueur d'Opération Enfant Soleil lors du 31e Téléthon de samedi dernier. Ces sommes contribueront à promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique. Le défi auquel ont participé près de 1 000 personnes s'est déroulé simultanément dans les 33 centres Énergie Cardio du Québec.

« Année après année, je suis toujours émerveillée par l'énergie qui se dégage dans tous les centres Énergie Cardio lors de ce défi annuel. Encore une fois cette année, les membres et les employés d'Énergie Cardio ont fait preuve d'un engagement inspirant et d'une très grande générosité. Au nom des enfants qui vont bénéficier des sommes remises par le Fonds Josée Lavigueur, je les remercie très chaleureusement », d'indiquer Josée Lavigueur.

« Grâce aux Défis Cardio qui se déroulent dans nos centres à travers le Québec depuis 2006, et grâce à la participation de nos 1 500 employés et à la générosité de nos 70 000 membres et amis, Énergie Cardio a pu remettre à ce jour près de 5 millions $ à Opération Enfant Soleil et ainsi, voir près de 400 projets se réaliser à travers la province. Nous sommes très fières de cette contribution qui va permettre de garder actifs un nombre sans cesse croissant de nos enfants à travers le Québec et à promouvoir la santé physique et mentale chez nos jeunes », de conclure Eveline Canape et Claire Tremblay, co-propriétaires de Énergie Cardio.

20 ans de dons à Opération Enfant Soleil

Depuis 1999, Énergie Cardio s'investit pour appuyer Opération Enfant Soleil. Souhaitant cibler plus particulièrement la prévention de la maladie, Énergie Cardio, en collaboration avec Opération Enfant Soleil, a mis sur pied en 2006 le Fonds Josée Lavigueur. Ce dernier a pour mission de promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique.

Défi Cardio 5 heures : une nouvelle formule amusante et plus accessible

Cette année, pour la 9e édition du Défi, Énergie Cardio a proposé une nouvelle formule : le Défi Cardio 5 heures. Ce nouveau défi consistait à effectuer 5 heures d’exercices cardiovasculaires consécutives, que ce soit sur un appareil cardiovasculaire ou dans les cours en groupe.