La Fédération de lutte de Sorel-Tracy en action en août

Le samedi 4 août 2018, la Fédération de lutte de Sorel-Tracy, la XZW présente le tout premier gala de son histoire hors de sa base de Sorel-Tracy, à la salle du centre de ski Belle-Neige à Val-Morin.

Les amateurs de lutte auront l’occasion de voir en action une multitude de lutteurs varié et des combats plus spectaculaires les unes que les autres!

Vous verrez également en action plusieurs vedette de la XZW et plusieurs lutteur invité pour l'occasion, tel que El Mosquito, Jay P. Starr, Buxx Belmar, La Sombra Verde, Urban Miles et plus encore.

Du divertissement pour toute la famille pour un soir seulement!