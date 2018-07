Le Championnat de stock-Car Canadien s'arrête à Saint-Eustache aujourd'hui

RANG PILOTE POINTS DÉPARTS VICTOIRES TOP-5 TOP-10 1 Dany Trépanier 357 3 1 3 3 2 Pier-Luc Ouellette 316 3 0 3 3 3 Steve Côté 309 3 0 1 2 4 Jonathan Bouvrette 304 3 0 2 2 5 Mathieu Kingsbury 303 3 0 0 3 6 Patrick Cliche 283 1 0 1 1 7 Simon Roussin 277 3 0 0 2 8 Martin Goulet Jr. 273 2 0 0 2 9 # Jean-Philippe Bergeron 264 3 0 0 1 10 # Rémi Perreault 252 3 0 0 1 11 # Vincent Vachon 163 3 0 0 0 12 # Martin Hébert 158 3 0 0 0 13 Jean-François Déry 112 2 1 2 2 14 Donald Theetge 125 2 1 2 2 15 Marc-André Cliche 99 2 0 1 2 16 Gaétan Gaudreault 190 1 0 0 1 17 Claude Leclerc 91 2 0 0 0 18 Martin Latulippe 163 2 0 0 0 19 Carl Poulin 85 2 0 0 0 20 Patrick Boyer 67 2 0 0 0

Dany Trépanier mène le classement après 3 manches du Championnat de Stock-Car Canadien. Il a remporté l’épreuve d’ouverture à St-Eustache, a terminé trois fois sur le podium.

Pier-Luc Ouellette est 2e au classement, malgré n’avoir enregistré aucun podium. Sa régularité (3 top-5) et la fiabilité de la voiture le place en bonne position pour le championnat 2018.

Steve Côté, 3e au classement, malgré des statistiques peux reluisante n’a réalisé qu’un top-5 et a fini une fois à l’extérieur du du top-10. Des statistiques qui ne sont certainement pas à la hauteur de ce que le multiple champion nous a habitué par le passé. De retour à la maison, à l’Autodrome St-Eustache, où il a connu multiples succès, il visera assurément la victoire.

Jonathan Bouvrette le champion 2017 connait une saison en dents de scie. Il a monté sur le podium qu’une seule fois cette saison, lors de la première manche à St-Eustache, quand il a terminé 2e. Multiple fois champion et 2 fois vainqueur en LMS à St-Eustache il est parmi les favoris ce samedi.

Mathieu Kingsbury, à seulement sa deuxième saison, a démontré beaucoup de vitesse et de la régularité en terminant dans le top-10. Classé 5e, il est à 1 seul point de la 4e place au championnat des pilotes. Un top-5 est certainement envisageable à St-Eustache où il a fait ses premiers tours de piste.

Jean-Philippe Bergeron c’est installé en tête du classement des recrues Attaches Montréal. Il possède une avance de 5 points sur Rémi Perreault, de 7 points sur Vincent Vachon et 11 points sur Martin Hébert.

Plus de 20 voitures sont attendues ce samedi 7 juillet, pour la 4e manche du CSCC, une épreuve de 125 tours.

L’Autodrome St-Eustache :

Fondé en juin 1964, l’ovale de 4/10-mile (.6 km) est au centre des activités de ce complexe multi disciplinaire situé en banlieue nord de Montréal. Le stock-car est sous la sanction NASCAR et la prestigieuse Série NASCAR Pinty’s y rend visite. Une piste d’accélération comble les amateurs depuis plus de 20 ans. Tandis que le circuit routier de 1.7 km est l’hôte d’épreuve d’épreuves de la FSAQ et de l’ASM.

Les compétiteurs :

Le « bad boy » du circuit, Dany Trépanier de St-Édouard de Lotbinière, a signé 3 podiums en autant de courses, dont une victoire le 20 mai à l’Autodrome St-Eustache. Cette journée-là, il avait enregistré une fiche parfaite : il a remporté l’épreuve de 125 tours, mené le plus de tours dans l’épreuve et remporté sa course de qualification. Il s’agit de sa 5e victoire de championnat (il a remporté une 6e épreuve hors championnat).

Pier-Luc Ouellette de Terrebonne qui effectue un retour à la compétition à temps plein après quelques années de pause (2013). Au volant de la 48QC, il cumule les top-5. (3 en 3).

Steve « Le California Kid » Côté de L’Île-Bizard est 3e au classement. Il a enregistré son meilleur finish (3e) à St-Eustache lors de la première manche. Habitué du cercle des vainqueurs à St-Eustache, il voudra secouer la malchance qui l’habite avec des pépins mécaniques.

Jonathan Bouvrette de Blainville, 4e au classement, le champion 2017 un habitué à rouler à fond la caisse a connu sa part de malchance et les résultats auquel il nous a habitués ne sont pas au rendez-vous. Deux top-5 (une 2e et une 5e), la plus haute marche du podium est assurément dans sa mire, rien de moins.