Anne Élisabeth Bossé donne à la Fondation Hotel-Dieu de Sorel!

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel remercie madame Anne-Élisabeth Bossé pour le don 2 950$ remis pour sa participation à l’émission Le Tricheur diffusé sur les ondes de TVA la semaine dernière.

Madame Bossé est originaire de Sorel-Tracy et n’oublie pas ses racines. Elle s'est fait connaître pour certains rôles marquants, au cinéma dans Les Amours imaginaires, à la télé dans 30 vies et dans Toute la vérité, notamment. Tous les membres de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel sont fiers que cette « petite fille de chez nous » ait à cœur notre cause et la félicite de sa générosité.

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel est là pour recueillir vos dons et remplir sa mission : supporter l’Hôtel-Dieu de Sorel et le CLSC Gaston-Bélanger afin de desservir la population vers l’amélioration de la qualité des soins selon deux axes; l’acquisition d’équipements et de services permettant de soutenir le personnel médical et favoriser l’humanisation des soins, par le biais des projets à court, moyen et long terme. Pour en connaître davantage sur la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, visitez : www.fondationhoteldieusorel.org.