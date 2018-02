Infinité, une sculpture monumentale sur le quai Catherine-Legardeur dès l’été 2018

Le Regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy (RIRÉRST) et la Ville de Sorel-Tracy ont dévoilé ce mardi 20 février, la maquette de l’oeuvre d’art extérieure qui sera installée cet été au quai Catherine-Legardeur. Infinité, l’œuvre choisie est une création de l’artiste Louise DeLorme. Ce titre est directement relié à l’aspect physique de son environnement : l’infinité du fleuve Saint-Laurent et sa nature. Le RIRÉRST et la Ville se conforment donc ainsi aux exigences de la Politique d’intégration des arts à l’architecture du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) pour le versement de la subvention gouvernementale au projet Statera.



Le coût de l’oeuvre d’art représente 1 % du coût total du projet, soit un montant de 101 408 $, qui sera payé en parts égales entre le RIRÉRST et la Ville de Sorel-Tracy. L’œuvre deviendra ensuite la propriété de la Ville.



Le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, qui a siégé au comité de sélection dans le cadre du concours visant à déterminer l’artiste et l’œuvre, est convaincu que le site de Statera et le quai Catherine-Legardeur profiteront de la prestance de l’œuvre choisie. « Par son amplitude et sa dimension, cette sculpture moderne captera tout de suite l’attention et indiquera à tous, le caractère original et le dynamisme culturel de cette place publique. Cette structure artistique plus grande que nature deviendra un repère visuel fort pour nos résidents, mais également pour nos visiteurs de l’extérieur » a déclaré M. Péloquin.



Quant au président du RIRÉRST, M. Benoît Théroux, il s’est dit fort heureux du choix de l’artiste et de l’œuvre. « L’œuvre viendra très bien se greffer au panorama visuel de l’emplacement dans lequel elle sera placée. Je tiens à remercier Mme DeLorme pour sa création, pour avoir bien représenté notre projet à travers son œuvre et en avoir capté l’essence » a expliqué M. Théroux lors du point de presse.



Infinité de Louise DeLorme

Créée spécifiquement pour le site, Infinité est une œuvre 3D lumineuse qui conjugue abstraction et figuration. Elle s’inscrit par un geste contemporain s’adressant à tous.



L’œuvre propose une dynamique sur cette place publique, un signe identitaire qui utilise l'élégance et le mouvement. Visible depuis le fleuve comme des rives, cette intervention se compose principalement d’acier Corten et d’acier inoxydable. Tel un signe, elle se déploie vers le ciel à une hauteur de 20’, elle anime le site et étend la réflexion à l’ensemble de ce vaste espace où se côtoient le volume de la sphère de projection et son aménagement paysager.



En référence au titre Statera, le fleuve qui marche, l’œuvre Infinité évoque un fluide organique presque hypnotique introduisant un jeu de solide et de vide comme le phénomène d’une onde ou de vagues, traité dans un mouvement. L’œuvre se démarque également visuellement par sa conception et sa facture contemporaine et elle reflète, par sa présence, le dynamisme de la Ville de Sorel-Tracy et sa volonté d’utiliser le passé en le conjuguant au présent et à l’avenir. En lien avec la vocation industrielle de la région, l’artiste a choisi des matériaux aux significations d’appartenance, celles des activités industrielles et maritimes.



Infinité est visible de loin (360 degrés), sa portée se rythme selon l’orientation du soleil, intégrant des jeux d’ombres et de lumières se modulant constamment. Le soir venu, trois luminaires LED aux tonalités ambrées illuminent et animent la matière. Leurs faisceaux en contre-plongée suggèrent un feu de camp, puisant dans un rituel qui appartient à nos origines.