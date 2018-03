Un nouveau véhicule patrouille pour la SQ de la MRC Pierre-De Saurel

Dans le cadre de l’activité organisée par la ville de Sorel-Tracy « Colisée en Folie »qui avait lieu le 6 mars en après-midi au Colisée Cardin de Sorel-Tracy, plusieurs intervenants y ont participé, notamment

des policiers du poste de la MRC Pierre-De Saurel (en service et non en service), des pompiers, des militaires et autres. Ces derniers ont rencontré les participants, échanger avec eux sur divers sujets, dont leur métier, et les policiers ont également profité de l’occasion pour présenter le nouveau véhicule de la Sûreté du Québec, arrivé cette même journée sur le territoire de la MRC Pierre-De Saurel.

Deux policiers ont patiné avec des enfants et en ont profité pour présenter leur équipement en plus de faire visiter l’intérieur du nouveau véhicule de la SQ. Notre mascotte Polixe participait également à cette activité.