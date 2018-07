Le plus grand marché aux puces de la région prend place le 1er septembre au Curling Aurèle-Racine

Le Marché aux puces, Les trésors de Taquine, n’a plus besoin de présentation! Un comité composé de 12 personnes dévouées et une équipe de plus de 200 bénévoles passionnés s’y retrouvent année après année pour faire de ce marché aux puces le plus grand rendez-vous familial de la région!

Chaque article est trié avec soin afin d’y retrouver des vêtements, jouets et ameublement en excellente qualité à prix abordable!

« Nous sommes sur une belle lancée. Le succès est toujours au rendez-vous. On sent qu’on répond à un réel besoin, et c’est extrêmement valorisant! », explique fièrement Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications. « Cette année, Carrefour naissance-famille est en mode financement. Les frais de fonctionnement augmentent, mais les subventions, elles, ne vont pas à la hausse. Chaque sou compte. Nous avons besoin de la population pour faire de ce Marché aux puces un succès comme il se doit! Je vous rappelle que 20% des profits vont directement à notre mission. Ça va sincèrement nous donner un bon coup de main! », précise Martin Faucher.

Les acheteurs y trouveront évidemment leur compte : vêtements automne-hiver pour enfants de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore. Cet événement d’envergure se tiendra au Curling Aurèle Racine, 3010, Place des Loisirs le 1er septembre prochain, de 9h à 13h.