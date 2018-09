Lancement du premier service d'autopartage écologique

Plusieurs dignitaires étaient présents récemment à l’inauguration officielle du tout premier véhicule 100% électrique et gratuit destiné au service d’autopartage dans le domaine hôtelier au Canada.

Sur place, on pouvait noter la présence du directeur de l’Hôtel Rive Gauche, François Guay et de la directrice marketing de Cogir Immobilier, Brigitte Pouliot. Ensemble, ils ont accueilli la mairesse de Beloeil, Diane Lavoie, l’adjointe de direction et chargée de projet de l’Association hôtellerie du Québec, Véronick Daniel, ainsi que l’agente aux communications de Tourisme Montérégie, Lauranne Lanthier.

Ce service est destiné aux clients de l’hôtel Rive Gauche et Le Coureur des Bois – Bistro Culinaire, ainsi qu’aux locataires de Rive Gauche Appartements-Services faisant partie du Club Signature afin d’encourager l’utilisation de véhicules écologiques dans la région.

« Nous sommes fiers d’être les premiers à travers le Canada à offrir ce service unique qui contribue à la réduction de l’empreinte écologique, tout en offrant l’occasion à nos clients de découvrir la merveilleuse région de La Vallée-du-Richelieu par eux-mêmes » a déclaré François Guay.

Afin d’encourager le mouvement, on retrouve également deux bornes de recharge au coût de 1$ de l’heure pour tout type de véhicule électrique, en plus de celle réservée pour l’autopartage.

La Chevrolet Bolt 2018, dessinée à l’image de l’hôtel, détient également un système technologique de GPS intégré afin d’offrir une expérience complète et agréable à ses utilisateurs. « Nous avons lancé ce service en 2017 dans certaines de nos résidences privées pour aînés, et depuis, nous constatons un réel engouement auprès de nos résidents. L’idée de mettre à disposition une voiture écologique destinée à l’autopartage en hôtellerie nous a donc paru comme la suite logique des choses » a ajouté Brigitte Pouliot.

Afin de bénéficier de ce service d’autopartage unique, il suffit simplement aux clients et locataires de Rive Gauche Appartements-Services de s’inscrire sur la liste de réservation disponible à la réception de l’hôtel.