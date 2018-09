Avez-vous votre billet d’embarquement pour Regard Sur Les Étoiles - Constellations?

Le Club d’Astronomie de Saurel et la Ville de Sorel-Tracy vous invitent à la 5ième édition de l’événement scientifique Regard Sur Les Étoiles le vendredi 10 août prochain.

Le tout se déroulera au parc Regard-Sur-Le-Fleuve de 18h à 23h30 à la place du 350ième. En cas de pluie ou de ciel couvert, l’événement sera remis au lendemain, soit le samedi 11 août.

Vers 18h les gens sont invités à venir nous rencontrer et d’observer le soleil à l’aide d’un télescope muni d’un filtre solaire et marcher le long du fleuve suivant le système solaire à l’échelle pour en apprendre sur chaque planète et réaliser la distance entre chaque.

Vous pourrez également assister à l’installation et préparation des nombreux télescopes qui seront disponibles pour observer les planètes, astres et nébuleuses plus tard en soirée avec l’aide des membres du club.

C’est vers 20h45 que sera lancé officiellement l’événement par un message du maire de Sorel- Tracy et bref discours de Benoît Laplante, Directeur Exécutif-fondateur du club et spécialiste en mission spatiale.

Comme lors des dernières années, le tout sera suivi par un documentaire scientifique produit par le club. Cette année préparez vos cartes d’embarquement car nous vous amenons faire un voyage à travers les Constellations! Vous serez émerveillez par ce qui vous attend là-haut car nous vous ferons voyager à travers les plus beaux objets de notre Univers. Vous en aurez plein les yeux !

Comme à l’habitude, l’activité est gratuite! N’oubliez pas d’apporter vos chaises, couvertures ainsi que vos jumelles, télescopes et tablettes numériques afin de profiter pleinement de la soirée! Si vous prévoyez apporter une lampe de poche pour vous déplacer assurez-vous que son faisceau lumineux soit rouge pour ne pas aveugler les participants. Par ailleurs, comme le parc Regard-sur- le-Fleuve offre l’accès Wi-Fi gratuit, vous aurez l’occasion de bonifier votre expérience en téléchargeant diverses applications pour téléphones intelligents, dédiées à l’observation d’étoiles.

Il est à noter que l’événement Regard Sur Les Étoiles sera suivi encore cette année par 3 autres soirées, en novembre, février et mai prochains afin de permettre aux gens de voir le ciel particulier de chaque saison.

Pour des renseignements supplémentaires ou pour joindre le club, consultez notre site web: www.clubastrosaurel.org , Club d'astronomie de Saurel sur Facebook et Club Astro Saurel sur Twitter.