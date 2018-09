Bureau en Gros offre des solutions et est prêt à vous aider lorsque vous êtes prêt à magasiner

Alors que 60 % des parents, des enseignants et des étudiants canadiens accueillent le retour en classe à bras ouverts; plus de 80 % des parents dont les enfants sont d’âge scolaire ont hâte de retrouver l’aspect social lié à l’école et plus de 50 % ont hâte de retrouver un peu de solitude.

Voilà certaines des révélations du sondage national commandé par Bureau en Gros visant à aider le détaillant à cerner l’opinion des Canadiens, alors que la période la plus achalandée de l’année est sur le point de s’amorcer.

Le sondage a également révélé certains des défis que doivent relever les parents, les enseignants et les étudiants dans le cadre du retour en classe, toutefois le détaillant est prêt à aider à soulager une portion du stress associé à la rentrée scolaire.

« Nous voulons que tout le monde soit heureux de retourner en classe et en magasinant chez Bureau en Gros, vous pourrez atténuer certaines de vos préoccupations grâce à des solutions, explique David Boone, directeur général chez Bureau en Gros. Nous avons fait nos devoirs et nous sommes prêts à faire de la rentrée scolaire une expérience de magasinage agréable pour chacun de nos clients. »

Au fil des années, Bureau en Gros a élargi sa gamme de services dans le but de refléter les besoins changeants des Canadiens. Pour aider les consommateurs à mieux naviguer la rentrée, l’entreprise, par exemple, présente ses produits en les classant par catégories essentielles : fournitures scolaires, technologie, vie étudiante, matériel didactique et outils de classe essentiels. Bureau en Gros offre également des services complets d’impression et de marketing spécialisés en matière de production de calendriers, d’étiquettes et d’outils de planification de l’enseignement, ainsi qu'un grand éventail d’articles fonctionnels conçus sur mesure pour répondre aux goûts et aux préférences de chaque étudiant, parent ou enseignant.

Bien que certains d’entre nous soient de l’avis que l’été vient tout juste de commencer et qu’il est beaucoup trop tôt pour parler de la rentrée, le sondage dévoile que 36 % des parents, enseignants et étudiants canadiens amorcent leurs achats de fournitures scolaires aussitôt que les détaillants lancent leurs campagnes publicitaires. Le sondage a également révélé d’autres aspects positifs liés à la rentrée, notamment le retour à la routine, chose que 69 % des étudiants, 66 % des parents et 71 % des enseignants apprécient particulièrement.

Près de 50 % des parents dont les enfants sont d’âge scolaire appréhendent au moins un peu la rentrée des classes. Les aspects engendrant du stress comprennent surtout les coûts (79 % des parents, enseignants et étudiants canadiens), préparer les lunchs (56 % des parents, enseignants et étudiants canadiens) et faire les devoirs (48 % des parents, étudiants et enseignants canadiens).

« Nous savons que les coûts liés à la rentrée scolaire constituent une source de stress pour certaines personnes, c’est pourquoi nous avons déjà réduit le prix d’une vaste série d’articles essentiels, y compris plusieurs de nos fournitures scolaires. », explique Boone.

L’entreprise offre également des listes de fournitures classées par année scolaire, une garantie du meilleur prix à 100 %, la livraison gratuite et l’option d’acheter en ligne pour ensuite récupérer vos achats en succursale. Pour en savoir plus ou pour commencer à planifier vos achats saisonniers, visitez Bureau en Gros.ca/bts.

Les parents, les étudiants et les enseignants sont invités à participer à la conversation portant sur les plus récentes tendances, les aubaines et les astuces de la rentrée en suivant @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram et en utilisant le mot-clic #PensezBureauenGros.

À propos du sondage : Le sondage a été mené en ligne auprès de 1 511 Canadiens par Léger Marketing du 6 au 9 juillet 2018. La marge d’erreur de cette étude est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.