Le Comité des usagers Pierre-De Saurel rencontre madame Louise Potvin, PDG du CISSSME

Le Comité des usagers Pierre-De Saurel tient par ailleurs à informer la population qu'en collaboration avec le CISSSME et MAtv Sorel-Tracy, qu'il a initié une toute nouvelle émission : Pierre-De Saurel en santé pour ses usagers. Déjà disponible (canaux 9 et 609), celle-ci se décline en 12 segments et elle vise à mener une série d'entrevues de type humaniste avec divers(es) intervenant(e)s du Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est, qui travaillent dans le territoire de Pierre-De Saurel. Le but étant de donner confiance aux usagers quant à la capacité des intervenants à tout mettre en oeuvre pour assurer leur bien-être.

Rappelons que le Comité des usagers Pierre-De Saurel (CUPDS) est responsable de renseigner les usagers quant à leurs droits et leurs obligations. Il fait aussi de la promotion relativement à l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers et évalue le degré de satisfaction de ceux-ci à l'égard des services obtenus. Il défend les droits et les intérêts collectifs des usagers.

Le CUPDS peut à la demande d'un usager, défendre ses droits et ses intérêts auprès d'un établissement ou de toute autorité compétente. Au besoin, il accompagne et assiste un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter une plainte conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux. D'ailleurs, le Droit de porter plainte est l'un des 12 droits fondamentaux des usagers inscrits dans celles-ci.

Le Comité des usagers Pierre-De Saurel profite par ailleurs de l'occasion pour signifier à la population que des places sont encore disponibles pour l'aider à accomplir sa mission. Nous lançons en particulier, un appel aux parents des jeunes familles à venir s'impliquer avec nous. Pour information, vous pouvez contacter M. Claude Himbeault au 450-908-0635 ou au 514-707-1108 (cell.).