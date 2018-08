MRC Pierre-De Saurel doit poser un geste concret selon un regroupement de citoyens

Le Regroupement de citoyens et de citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028 (Pont STL 2028) tient à informer la population qu'il a déposé le 17 juillet 2018, auprès de la MRC Pierre-De Saurel, une demande pour faire effectuer un forage géotechnique préliminaire en bordure du fleuve Saint Laurent, là où pourrait être situé le futur pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie.

En effet, au fil de l'évolution des démarches de Pont STL 2028, lesquelles s'inscrivent dans la foulée de CALA Nord-Sud de messieurs Jean-Yves Landreville, Yvon Bibeau et Olivar Gravel dont les activités ont cessé en mars 2013, il est rapidement apparu que la qualité du sol pour construire le pont en question serait un enjeu important. Il a donc été porté à l'attention de Pont STL 2028 que les initiateurs du projet de Parc éolien Pierre-De Saurel avaient fait effectuer un forage géotechnique préliminaire, afin de donner plus de crédibilité à leur démarche. Ce faisant, de façon similaire, Pont STL 2028 a demandé à M. Marcel Fafard, ing. civil, sur une base bénévole, de se renseigner sur le sujet auprès des firmes Stantec (ingénierie) et Labo S.M (étude des sols).

Aux vues des informations obtenues et qui sont disponibles au besoin, Pont STL 2028 a donc suggéré à la MRC Pierre-De Saurel, dans sa lettre du 17 juillet 2018, de faire effectuer le forage géotechnique en question. Le coût proposé par Labo S.M. est de

14 950 $ (plus taxes).

Or, la prochaine séance publique des maires de la MRC Pierre-De Saurel se tiendra le 22 août 2018 à Sorel-Tracy. De l'avis de M. Richard St-Germain, président de Pont STL 2028, il s'agira d'un moment privilégié pour les maires de la région de Sorel-Tracy de discuter publiquement du projet de pont à l'horizon 2028 et d'y donner un appui formel, en allant de l'avant avec le forage proposé.

Outre les informations techniques qui seront alors disponibles pour les décideurs, ce forage serait un message positif et de confiance dans l'avenir qui serait envoyé tant à l'ensemble de la population des régions concernées qu'au promoteur, M. Luc Poirier, le tout sur la base de son engagement financier; lequel a été rendu public par le biais des médias en mars 2018 (voir : Pont Sorel-Tracy-Lanoraie 2028 : une invitation au dépassement, 4 mars 2018, SorelTracy Magazine).

Il va s'en dire que la nature de la décision des maires de la MRC Pierre-De Saurel du 22 août 2018 sera une indication claire de leur volonté d'appuyer concrètement, non pas la construction d'un pont un jour, mais celle-ci à l'horizon 2028.

Certains se questionneront relativement au financement de ce forage par la MRC, considérant que celui-ci fait