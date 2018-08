La CNESST invite les associations d’employeurs et de travailleurs à soumettre leurs projets

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les associations d’employeurs et les associations de travailleurs de tout le Québec à soumettre des projets dans le cadre du Programme visant à contrer le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail.

Une association peut recevoir jusqu’à 90 000 $ pour réaliser son projet si celui-ci est retenu. Les associations ont jusqu’au 5 octobre pour soumettre leur projet dans l’un ou l’autre des deux volets du programme.

Volet 1 : Programme d’aide au respect des normes touchant le harcèlement au travail

Ce volet s’adresse aux associations sectorielles d’employeurs. Les projets soumis pourraient entre autres permettre d’accroître la connaissance de leurs membres sur les normes touchant le harcèlement psychologique et sexuel au travail ou encore d’outiller leurs membres dans leur gestion courante en la matière (exemple : organisation de journées de formation).

Volet 2 : Programme d’aide à la sensibilisation des salariés et des travailleurs autonomes en matière de harcèlement sexuel au travail

Ce volet s’adresse aux associations sectorielles de salariés, de travailleurs autonomes, d’artistes et de travailleurs de la culture, ainsi qu’aux organismes communautaires dont la mission touche la problématique du harcèlement sexuel en milieu de travail. Les projets soumis pourraient viser, par exemple, à accroître les connaissances de personnes salariées sur le harcèlement au travail, à concevoir des ateliers de sensibilisation ou de formation, ou à offrir de l’accompagnement pour les personnes faisant face à une situation de harcèlement au travail.

Information et dépôt de projets

Pour obtenir plus de renseignements concernant ce programme, il est possible de communiquer avec la CNESST au 1 844 838-0808 ou de visiter le site à cnesst.gouv.qc.ca/lutte-contre-le-harcelement.