Le Salon des aînés se tiendra le 4 octobre aux Promenades de Sorel

Le Salon des aînés revient pour une 4e édition, le 4 octobre prochain, de 12 h à 17 h, aux Promenades de Sorel.

L’événement, en lien avec la Journée nationale des aînés, est une occasion pour les citoyens de rencontrer les représentants de plusieurs organisations et entreprises œuvrant pour le bien-être des aînés dans la région. Ceux-ci sont présents pour faire connaître à la population les services qu’ils offrent et les activités qu’ils organisent.

Conférence « Un défi qui se relève : vieillir! »

Avancer en âge et nous permettre de vivre! Apprécier ce que nous avons accompli. Malgré les pertes, nous réjouir de ce qui reste et nous réconcilier avec ce que nous devenons. Le vieillissement est une expérience positive. Voici les thèmes que M. Yves Perreault abordera lors de sa conférence (15 h). Ce dernier est notamment l’auteur du livre Sagesse des saisons.

Une autre conférence sera offerte, Dans la peau d’un aîné (14 h 30). Cette activité se veut un atelier de sensibilisation qui invite les participants à vivre des expériences qui simulent la réalité d’une personne vieillissante ainsi que les contraintes et les défis qu’elle doit parfois surmonter au quotidien.

En plus de ces conférences, sont aussi prévus au programme musique et danse avec Yvon Daunais accompagné de Michel Tremblay (13h30) et prix de participation. Pour plus d’information, se présenter au kiosque d’information de la cour centrale lors du Salon.

Cet évènement est organisé par la Table de concertation des aînés « Agir pour mieux vieillir » Pierre-De Saurel, qui regroupe une vingtaine d’organisations provenant du milieu institutionnel, communautaire et municipal, en collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel et les Promenades de Sorel.