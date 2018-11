Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel du 10 octobre

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 10 octobre dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

Comptabilité

Les membres du Conseil de la MRC ont accordé une contribution financière de 500 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour sa soirée bénéfice annuelle, de même que 500 $ à l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel pour la 38e édition de son souper bénéfice annuel.

Gestion des matières résiduelles

La Semaine québécoise de réduction des déchets se tiendra du 20 au 28 octobre prochain. À titre de lauréate 2017 du Défi municipalité pour son défi lunch zéro déchet dans les écoles primaires, la MRC est partenaire officiel de l’événement cette année. Ainsi, le lancement national aura lieu dans notre région, et la MRC participera à cet événement par la tenue d’une conférence de sensibilisation visant particulièrement les locataires et propriétaires de multilogements, laquelle aura lieu le 23 octobre prochain.

Développement communautaire

La MRC a confirmé le soutien financier qu’elle accorde à la Corporation de développement communautaire pour favoriser l’animation, la mobilisation et le développement du milieu et offrir un support aux organismes communautaires et associations de la région.

Entretien de cours d'eau

La MRC a octroyé deux mandats à deux firmes de professionnels pour des services d’ingénierie concernant l’entretien (prévu en 2019) de 9 cours d’eau afin d’assurer un bon drainage des terres agricoles. La longueur totale estimée pour les travaux envisagés représente plus de 23 km.

Politique familiale

En partenariat avec la Maison La Source, les conseillers régionaux ont déclaré la MRC comme étant une alliée contre la violence conjugale. À cet effet, la MRC prendra part aux 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, un mouvement qui aura lieu à travers le Québec pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes et apporter un soutien aux victimes de violence conjugale.

Ressources humaines

Les membres du Conseil de la MRC ont adopté une Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous à la MRC. À ce titre, les conseillers régionaux ont réaffirmé les quatre valeurs de la MRC en matière de santé et sécurité au travail, soit la promotion de la dignité de la personne, la protection de l’intégrité physique et psychologique des élus et des employés, le respect envers les élus et les employés et entre les différentes personnes appelées à œuvrer auprès de la MRC, et la sécurité des élus ou des employés.

De plus, le Conseil de la MRC a aussi entériné l’embauche de Maxime Risse au poste de technicien à la géomatique, un poste laissé vacant depuis le départ de la précédente ressource.

Sécurité publique

Le Conseil de la MRC a déposé au Fonds de la sécurité routière un projet élaboré en collaboration avec les membres de son comité de sécurité publique et les représentants de la SQ. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans sur les risques de la conduite automobile sous l’effet des drogues ou de l’alcool.

Transport adapté et collectif régional

La MRC a reconduit l’entente qui la lie au Service de transport adapté et collectif régional (STACR) pour la gestion, la coordination, la promotion et le développement du transport adapté et collectif de personnes sur le territoire.

=> La prochaine séance publique du Conseil de MRC aura lieu le 14 novembre prochain, 20 h, à la MRC!