Les producteurs de grains du Québec demandent des actions rapides aux nouveaux ministres

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) réagissent positivement à la nomination grandement attendue de M. André Lamontagne au poste de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Cette nomination permettra maintenant de compléter les travaux pour apporter enfin une réponse concrète au soutien américain à la production annoncée cet été par le président Trump dans le contexte de la guerre commerciale.



« La nomination de M. André Lamontagne, est un signal fort en faveur d’un soutien efficace pour la production de grains au Québec. Notre secteur économique est présentement très affecté par une chute de prix causée par la guerre commerciale et par l’iniquité causée par les subventions américaines. Cependant, nous avons bon espoir que M. Lamontagne saura prendre les actions nécessaires pour régler rapidement ce dossier et pouvoir s’attaquer ensuite aux autres enjeux de notre secteur, afin de redonner les moyens aux Producteurs de grains du Québec de contribuer pleinement à l’économie du Québec », explique le président des PGQ, M. Christian Overbeek.



En effet, rappelons que durant la dernière campagne électorale, la Coalition Avenir Québec s’est engagée à faire de l’économie la grande priorité et, dans le même ordre d’idées, s’est engagée par écrit auprès des Producteurs de grains du Québec, à poser des gestes en faveur de l’efficacité des programmes de sécurité du revenu, du déploiement de mesures agroenvironnementales et afin de favoriser la compétitivité du secteur des grains.



Les Producteurs de grains du Québec félicitent également Mme MarieChantal Chassé pour sa nomination au poste de ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ils seront heureux de collaborer efficacement avec son équipe pour assurer le développement durable du secteur.

Enfin, les Producteurs de grains du Québec accueillent positivement la nomination de Mme Marie-Ève Proulx au poste de ministre déléguée au Développement économique régional et de Mme Nadine Girault au poste de ministre des Relations internationales et de la Francophonie.



Producteurs de grains du Québec



Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d’un million d’hectares de terre, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d’oléagineux (soya, canola). La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.