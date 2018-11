Toujours enthousiaste à promouvoir l’excellence en arts, culture et patrimoine, Culture Montérégie lance deux appels de candidatures. Le premier pour le Prix patrimoine de Culture Montérégie et le second, en collaboration avec La Fabrique culturelle, pour le Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle.

« Chaque année, nous sommes toujours aussi fiers de souligner, par la remise de prix d’excellence, la présence en Montérégie d’artistes, d’organismes et de municipalités qui contribuent activement à la vitalité du territoire, souligne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Notre région regorge de talents exceptionnels, d’une relève artistique foisonnante, d’organismes culturels qui relèvent avec brio le défi d’améliorer la qualité de vie de nos communautés, et de municipalités qui oeuvrent au bien-être de leurs citoyens en investissant en culture et en patrimoine. Culture Montérégie considère essentiel de mettre en lumière leur contribution exemplaire. »

Prix Patrimoine Culture Montérégie

Par la remise de son Prix patrimoine, Culture Montérégie souhaite sensibiliser la population à la vigueur et à la richesse du patrimoine présent en Montérégie. Et surtout, il veut saluer les initiatives qui permettent au grand public de se l’approprier tout en contribuant à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de la Montérégie.

Tout projet ou activité de transmission, d’interprétation ou de diffusion visant à mettre en valeur un élément du patrimoine, et ce, quelle que soit la pratique (archéologie, histoire, tradition orale, archives…) est admissible et peut avoir été mené par une Municipalité régionale de comté (MRC), une Municipalité, un organisme, un individu, un collectif ou une institution. L’activité doit avoir été réalisée dans la période s’échelonnant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et avoir eu lieu sur le territoire de la Montérégie.

Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle

Assorti d’une bourse de 1 000 $, et de la réalisation d’une capsule vidéo par l’équipe de la Fabrique culturelle, ce prix vise à reconnaître l’excellence du travail d’un artiste ou d'un collectif d'artistes de la relève artistique professionnelle montérégienne, tout en favorisant le soutien à la carrière artistique en début de parcours professionnel.

En remettant ce prix, les deux partenaires souhaitent mettre en valeur la présence de jeunes artistes professionnels en Montérégie et leur contribution à la vie artistique et culturelle régionale. Pour être admissible, l’artiste doit être reconnu artiste professionnel, avoir diffusé ses œuvres au moins une fois en public dans un contexte professionnel, compter un maximum de cinq années de pratique artistique professionnelle, être âgé de 18 à 35 ans, résider en Montérégie et y exercer une pratique artistique active.

Poser sa candidature

Pour poser leur candidature, les personnes intéressées ont jusqu’au 7 décembre 2018 pour acheminer leur dossier. Culture Montérégie rappelle que l’appel de candidatures au Prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l’année en Montérégie est également en cours. Tous les détails de même que les formulaires à remplir se trouve au www.culturemonteregie.qc.ca. L’identité des lauréats sera dévoilée dans le cadre d’un événement en mars 2019.