Mobilisation citoyenne « Garde-manger en danger » de l'UPA de la Montérégie

L’UPA de la Montérégie organise 14 départs en autobus partout en région afin d’offrir, aux personnes désireuses de soutenir l’agriculture et les produits d’ici, la possibilité de participer gratuitement à la marche familiale festive « GARDE-MANGER EN DANGER ».

Cet événement, organisé par l’Union des producteurs agricoles, se déroulera à Montréal, le dimanche 18 novembre prochain, dès 13 h 30, au Parc Lafontaine.

« Les agriculteurs de la Montérégie lancent un appel à la solidarité aux consommateurs. Notre agriculture a été sacrifiée lors des dernières ententes commerciales ce qui fragilise l’économie de notre région. De plus, les produits alimentaires importés devraient respecter les mêmes normes environnementales, sanitaires et sociales que celles en vigueur au Canada, ce n’est pas le cas actuellement. Le 18 novembre, unissons nos voix pour demander un étiquetage et une traçabilité clairs des aliments », affirme M. Christian St-Jacques, président de l’UPA Montérégie.

Voici les heures et les lieux de départ des autobus :

Acton Vale

11 h 00

1530, boul. Acton (Les Galeries d'Acton)

Beauharnois

11 h 30

538, boul. Cadieux (Canac)

Farnham

11 h 15

451, rue Saint-André Sud (Aréna Madeleine Auclair)

Granby

11 h 00

60, rue Évangéline (Galeries de Granby, ancien Sears)

Huntingdon

11 h 00

2, rue Henderson (Amie du Dollar)

Ormstown

11 h 15

4, rue Bridge (IGA)

Saint-Césaire

11 h 30

1385, rue Notre-Dame (Église de Saint-Césaire)

Saint-Clet

11 h 15

4, rue du Moulin (salle communautaire)

Sainte-Julie

11 h 45

30, Montée des Quarante-Deux (ancienne érablière Le Rossignol)

Saint-Hyacinthe

11 h 30

3800, boul. Casavant Ouest (bureau de l’UPA)

Saint-Jean-sur-Richelieu

11 h 30

600, rue Pierre-Caisse (Carrefour Richelieu, près du Super C)

Saint-Liboire

11 h 15

111, rue Saint-Patrice (Église de Saint-Liboire)

Saint-Rémi

11 h 30

6, rue du Moulin (bureau de l’UPA)

Sorel-Tracy

11 h 15

450, boul. Poliquin (Promenades de Sorel, ancien Sears)



En plus du transport, tous les participants se verront offrir une boîte à lunch gratuite pour le dîner. Les inscriptions en ligne sont obligatoires avant le 14 novembre : UPAMontérégie.ca. Pour plus d’informations : 450 774-9154 ou 450 454-5115.