Le CAAP Montérégie lance un nouvel outil dans le domaine de la santé

Le 25e anniversaire du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie a été célébré le 6 novembre dernier en présence d’une centaine d’invités sous le signe de la collaboration et de la communication. Malgré la nature de notre mission qui est reliée aux plaintes et aux insatisfactions, l’atmosphère était chaleureuse et conviviale.

La très grande majorité des invités présents étaient issus du milieu de la santé et des services sociaux et de certains organismes communautaires. Les conférenciers invités, Dr Hugo Viens le président de l’Association médicale du Québec ainsi que la Dre Christiane Laberge, ont su informer, sensibiliser et amuser nos invités tout en leur lançant un message clair «La collaboration et la communication doivent être au cœur de notre système de santé».

Que ce soit entre les patients et leurs médecins ou encore entre les différents services, les différents professionnels ou l’administration et les politiques. Le message qui en ressort c’est l’urgence de collaborer et de communiquer pour mieux se comprendre et pour obtenir un système plus performant.

Lors de cette soirée, le CAAP Montérégie a présenté un nouvel outil simple et prometteur pour les usagers et les professionnels de la santé. La pochette santé est destinée aux usagers afin qu’ils puissent rassembler toutes les informations relatives à leur santé. Par cet outil, nous voulons faciliter une meilleure communication lors d’une consultation. Nous savons que le Dossier santé Québec informatisé est disponible, mais malheureusement, pour une grande partie de la population, il demeure inaccessible.

Lors de la soirée, des comités d’usagers et des représentants de regroupement nous ont approchés afin de collaborer à ce projet et d’élargir la clientèle visée en l’adaptant à différentes réalités. Le CAAP Montérégie est ravi de voir l’engouement autour de ce projet prometteur et rassembleur.