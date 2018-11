Un début de semaine sous la pluie et la neige pour la MRC PIerre-De-Saurel

Décidément, l'hiver est bel et bien installé sur l'ensemble du Québec et la MRC de Pierre-De-Saurel n'en fait pas exception. Une nouvelle alerte météorologique est actuellement en vigueur pour la région et pourrait compliquer les déplacements dans les prochaines heures ainsi que demain.

En effet, une dépression provenant du Midwest américain s'approche tranquillement du Québec en apportant son lot de précipitations.

Le tout débutera sous forme de pluie dans le courant de l'après-midi et se transformera en neige dans la soirée. Des accumulations de plus de 10 centimètres sont attendues, en plus de vents très forts pouvant causer des dommages.

L'accumulation rapide de neige rendra les conditions routières difficiles au point où il est suggéré de devancer, de retarder, voir même annuler tout déplacement non essentiel.

Évidemment, on rappelle de faire preuve d'une extrême prudence et de prendre rendez-vous rapidement pour le changement de pneus si ce n'est pas déjà fait.