Le ministère des Transports est prêt pour l’hiver. L’êtes-vous?

Partout au Québec, l’arrivée de décembre marque la fin du compte à rebours avant que l’hiver ne s’installe définitivement pour plusieurs mois.

Ainsi, le ministère des Transports a finalisé, au cours des dernières semaines, sa préparation en vue de la prochaine période hivernale. Dans la région de la Montérégie, comme dans toutes les régions québécoises, les camions de déneigement sont prêts à prendre la route, les entrepôts de sel sont pleins et le personnel est sur un pied d’alerte.

Un seul mot d’ordre : dès les premières accumulations de neige, effectuer les opérations requises dans les délais prévus afin de permettre des déplacements efficaces et sécuritaires sur les routes sous la responsabilité du Ministère.

Par ailleurs, le Ministère invite dès maintenant les usagers de la route à adapter leur conduite aux conditions hivernales. De plus, il leur recommande de s’informer des conditions routières en utilisant les différentes plates-formes du Québec 511. En outre, avant de prendre la route, il est nécessaire que son véhicule soit paré à faire face à l’hiver (pneus d’hiver, lave-glace, balais à neige, etc.) et que l’on dispose du matériel requis afin d’assurer sa propre sécurité (vêtements appropriés, trousse d’urgence, bouteille d’eau, barres de céréales, etc.)