Six cégeps s'associent dans le cadre d'un Programme commun de cheminement de carrière

La direction des ressources humaines du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fière de participer au Programme commun de relève des cadres au sein d’un consortium de six cégeps en Montérégie.

Ce partenariat a pour but de répondre à des préoccupations et à des besoins communs en ce qui a trait au développement des compétences et à la relève des cadres, tant au sein du réseau collégial que dans leur établissement respectif. Ce programme s’adresse aux personnes déjà à l’emploi dans les cégeps participants.

Les objectifs du programme sont variés et multiples. Il est question, entre autres, de susciter l’intérêt pour la fonction de gestionnaire, de favoriser le développement personnel et professionnel des futurs cadres tout en maximisant l’acquisition de nouvelles compétences chez ces derniers.

Le programme se divise en quatre étapes : l’accueil, l’évaluation des personnes candidates, l’élaboration d’un programme individualisé de développement et la mise en œuvre du programme de développement. La candidate ou le candidat intéressé devra d’abord communiquer avec l’un ou l’autre des directeurs des ressources humaines des cégeps participants en précisant son niveau de motivation et d’implication.

Les personnes intéressées pourront procéder, dans un deuxième temps, à une évaluation de leur niveau de maîtrise des différentes compétences clés du profil de gestionnaire, ce qui permettra de dresser le bilan détaillé des acquis individuels et de proposer un programme individualisé de développement pour chaque personne candidate. Enfin, dans l’optique qu’il corresponde toujours aux besoins identifiés des individus, le programme de développement sera régulièrement révisé et réévalué.

Il s’agit d’un avantage certain pour les membres du personnel des différents cégeps dans le cadre de leur plan de carrière au sein du réseau collégial. « Nous sommes fiers de nous associer aux autres Cégeps de la Montérégie dans le cadre de ce projet novateur qui permettra de former la relève du personnel d’encadrement des Cégeps, le tout dans le cadre de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au Québec actuellement. Notre objectif est d’accompagner et de soutenir le développement de nos employées et employés intéressés à occuper une fonction de gestion dans les Cégeps. » a mentionné Vincent Larose, directeur des ressources humaines du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.