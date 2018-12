Le CISSS vous guide pour combattre la grippe

C'est un fait: la propagation des microbes gagne en importance lors de la période des Fêtes. Pourquoi? Car les réunions familiales sont nombreuses. Pas étonnant donc qu'en début d’année, la grippe saisonnière peut être virulente. À l’aube de cette période, le CISSS rappelle les mesures préventives pour réduire les risques d’infection et les actions à prendre en cas de symptômes.

Prévenir au lieu de guérir

Des gestes comme se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon, utiliser une solution hydro alcoolisée en l’absence de lavabo et de savon, et tousser ou éternuer dans le pli du coude plutôt que dans la main sont des mesures d’hygiène simples qui nous protègent nous-mêmes ainsi que les gens de notre entourage contre le virus.

Rester à la maison ou consulter?

La grippe est une infection très contagieuse des voies respiratoires causée par un virus. Elle se manifeste par de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue, une toux sèche, des éternuements, des courbatures et des maux de tête et de gorge.

Pour la majorité de la population, la maison est généralement le meilleur endroit pour se soigner en cas de grippe. Une bonne hydratation ainsi que du repos sont, dans la majorité des cas, les gestes les plus efficaces à poser.

Quoi faire en cas de doute sur mon état?

En cas de doute sur la sévérité des symptômes, plusieurs ressources sont disponibles pour faire une évaluation de votre état de santé :

L’outil d’aide à la décision si vous avez des symptômes de la grippe ou de gastroentérite : consultez ce tableau pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et pour vos proches. Le tableau est présent sur les sites Web consultez ce tableau pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et pour vos proches. Le tableau est présent sur les sites Web publications.msss.gouv.qc.ca et vaccincontrelagrippe.com . Votre pharmacien peut vous orienter vers les gestes à poser en vous posant des questions sur votre état général de santé. Vous pouvez également consulter votre médecin de famille ou encore un médecin dans une clinique sans rendez-vous. Le site www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ permet de trouver une clinique offrant des consultations sans rendez-vous à proximité de votre résidence. Info-Santé 8-1-1 est une ressource disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une infirmière pourra vous fournir des conseils précis concernant votre situation. Elle pourra aussi vous indiquer si vous devriez consulter un médecin rapidement ou non.

Le CISSS invite la population à faire preuve de vigilance et à se présenter à l’urgence des hôpitaux seulement en cas de complications. L’utilisation des services d’urgence favorise la propagation du virus auprès des personnes qui sont les plus vulnérables et qui risquent de subir de graves conséquences si elles contractent le virus. Les personnes ayant des symptômes grippaux devraient, en premier lieu, favoriser les mesures alternatives telles qu’une consultation auprès d’un médecin ou d’un pharmacien, ou un appel à Info-Santé 8-1-1.

Une arme contre la grippe : le vaccin

Rappelons que si vous n’avez pas contracté la grippe, la vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre celle-ci, principalement pour les personnes ayant une maladie chronique ainsi que les personnes âgées. Ces dernières ont un risque beaucoup plus élevé de complication, d’hospitalisation et de décès lié à ce virus.

Si vous faites partie de l’un de ces groupes plus vulnérables, consultez monvaccin.ca ou appelez au 1 888 593-5116 pour avoir de l’information sur les cliniques de vaccination.