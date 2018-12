Hydro-Québec vous conseille pour réduire votre facture d’électricité pendant l’hiver 2019

C’est un fait: la facture d’électricité grimpe de quelques dollars pendant la saison froide. Pourquoi? Car plus il fait froid à l’extérieur, plus il faut d’énergie pour chauffer une maison. Hydro-Québec y va de quelques conseils pour diminuer au maximum vos prochaines factures d’électricité.

Saviez-vous que le mois de novembre dernier a été le plus froid enregistré depuis 1960? Plusieurs records ont été battus et il est pratiquement certain que les clients de la société d’État les ressentiront sur leur prochaine facture d’électricité.

Selon HQ, la hausse pourrait avoisiner les 3 $ pour un appartement de cinq pièces et demi et de 18$ pour une maison moyenne de 158 mètres carrés. Vous n’avez pas touché à vos thermostats au cours du dernier mois? Votre facture augmentera quand même, car vous consommez plus d’électricité pour maintenant la température souhaitée dans votre maison.

Quatre conseils pour diminuer sa facture

Comment peut-on diminuer sa prochaine facture d’électricité selon Hydro-Québec? En mettant en application les quatre conseils suivants:

Baisser de un ou deux degrés la température pendant la nuit et en tout temps dans les pièces non occupées; Réduire les courants d’air froid en mettant des plastiques ou du silicone autour des fenêtres; Limiter la consommation d’eau chaude en prenant des douches plus courtes et en lavant les vêtements à l’eau froide; Utiliser des ampoules écoénergétiques. Par exemple, les DEL sont d’environ 85% plus efficaces que les ampoules à incandescence et durent 25 fois plus longtemps;

Notons que le chauffage équivaut à environ 55 % des coûts d’électricité apparaissant sur votre facture. Pour sa part, l’eau chaude représente 20%. C’est donc à ces deux endroits qu’il faut réduire sa consommation pour réussir à faire de même avec sa facture totale.

Enfin, précisons qu’afin d’aider ses clients à faire des économies dans les périodes de pointe de l’hiver, HQ a proposé des scénarios de tarification dynamique à la Régie de l’énergie récemment. Si ceux-ci sont approuvés, ils seront mis en branle dès l’hiver 2019-2020 et deviendront un nouvel outil pour pallier aux hausses de prix qui accompagnent le froid hivernal.