Le programme Emplois d'été Canada est reconduit en 2019

Cet été encore, les employeurs peuvent recevoir du financement pour embaucher un Canadien âgé de 15 à 30 ans. Du 17 décembre 2018 au 25 janvier 2019, les employeurs partout au pays sont invités à présenter une demande de financement du programme EÉC 2019 en ligne.

Les emplois d’été permettent aux jeunes d’acquérir des compétences et une expérience précieuses pour les aider à enrichir leur curriculum vitae tout en recevant un salaire équitable. Ces emplois aident également les organisations à combler les besoins de main-d’œuvre, surtout pendant les mois occupés de l’été.

Depuis sa création en 2007, le programme EÉC a accordé des subventions à des milliers d’employeurs pour créer des centaines de milliers d’emplois pour étudiants. Cette année, le gouvernement du Canada a apporté quelques améliorations au programme.

Les critères d’admissibilité ont été élargis pour que le programme s’adresse à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont légalement le droit de travailler au Canada – pas seulement aux étudiants.

Toutes les offres d’emploi seront publiées sur le site guichetemplois.gc.ca et sur l’application afin de diffuser le message et de faciliter le jumelage des jeunes avec les employeurs et les emplois de qualité.

Les organismes sans but lucratif sont admissibles à recevoir un financement allant jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum des adultes de leur province ou de leur territoire. Les employeurs des

secteurs public et privé sont admissibles à recevoir un financement allant jusqu’à 50 % du salaire

horaire minimum des adultes.

Aider les jeunes à trouver de bons emplois de qualité contribue à faire prospérer nos petites entreprises et nos organismes sans but lucratif. Les employeurs sont invités à présenter des demandes qui complètent les priorités nationales de cette année :

les organisations offrant des services aux jeunes qui déclarent appartenir à des groupes sous-représentés sur le marché du travail ou qui doivent surmonter un plus grand nombre d’obstacles pour accéder au marché du travail, ou les organisations qui manifestent l’intention et le désir d’embaucher de tels jeunes;

les organisations qui offrent aux jeunes l’occasion d’acquérir une expérience de travail dans des métiers spécialisés;

les organisations qui offrent des emplois aux jeunes des milieux ruraux, des communautés éloignées et des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

les petites entreprises, en signe de reconnaissance de leur contribution à la création d’emplois;

les organisations qui offrent du soutien ou des services aux aînés.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme EÉC, y compris les critères d’admissibilité et le Guide du demandeur, consultez le site Canada.ca/emplois-ete-Canada.