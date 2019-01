Mission accomplie pour l’UMQ en France!

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan des plus positifs de sa mission économique en France au cours de la dernière semaine, lors de laquelle les enjeux liés à la main-d’œuvre ont été au cœur des échanges. L’UMQ ressort particulièrement satisfaite de sa participation au Salon du travail et de la mobilité professionnelle.

Identifié avec le slogan de la mission « On a besoin de toi, c’est urgent! », le kiosque de l’Union a en effet attiré, les 17 et 18 janvier, plus de 1 500 demandeurs d’emplois, et permis de recueillir plus de 500 curriculum vitae, en plus de mettre en valeur les avantages et attraits qu’offrent les différentes régions du Québec.



« Encore une fois, l’UMQ a démontré son leadership et sa proactivité sur un dossier prioritaire pour ses membres. La pénurie de main-d’œuvre qui frappe toutes les régions du Québec affecte également l’économie et les municipalités doivent continuer à prendre leur place pour attirer les talents de partout dans le monde. Cette mission se voulait donc la première étape d’une série d’actions qu’entend mener l’UMQ au cours des prochains mois sur l’enjeu de la main-d’œuvre », a déclaré monsieur Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville.



Lors du Salon, les élues et élus de la délégation de l’UMQ ont ainsi pu faire des maillages et arrimer des chercheurs d’emplois avec des postes offerts par des employeurs dans leur région. La délégation de l’UMQ était composée de :

M. Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville;

Mme Suzanne Roy, présidente ex-officio de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie;

M. Denis Martin, président de la Commission sur le développement économique de l’UMQ et maire de Deux-Montagnes;

Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur;

M. Jérôme Landry, maire de Matane;

M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat.

Les membres de la délégation auront d’ailleurs l’occasion de partager leur expérience avec leurs collègues lors d’un grand forum sur la main-d’œuvre qui aura lieu dans le cadre des assises annuelles de l’UMQ en mai prochain à Québec.



L’UMQ a par ailleurs profité de sa présence dans l’Hexagone pour multiplier les rencontres avec plusieurs associations et acteurs politiques, dont l’Association des maires de France, l’Association des régions de France, les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce France-Canada, l’Ambassade du Canada en France et la Délégation générale du Québec à Paris. Étaient au cœur des discussions la fiscalité municipale à l’aune de la nouvelle économie et du rôle des municipalités dans la bataille contre la crise climatique.