Plus de 90 formations offertes aux agriculteurs de la Montérégie

Cet hiver et ce printemps, ce ne seront pas les formations qui manqueront pour les producteurs agricoles de la Montérégie. Le Collectif régional en formation agricole de la Montérégie offre plus de 90 opportunités de perfectionnement aux agriculteurs, leurs employés et relève.

En partenariat, notamment avec Parcours formation, l’Institut de technologie agroalimentaire, le Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec, l’Agence forestière de la Montérégie et le Service aux entreprises et municipalités du Cégep de Sorel-Tracy, les formations ont été conçues avant tout pour répondre aux réels besoins du milieu agricole.

Sous forme de cours théoriques, pratiques ou de webinaires, les formations abordent différents thèmes où toutes les productions y trouvent leur compte : Acériculture et foresterie, Transformation agroalimentaire, Recrutement et rétention du personnel, Bâtiments et machinerie, Marketing et mise en marché, Productions fruitières, Productions végétales, Productions animales, Gestion, Sols et génie rural, Techniques de production, Pesticides et Droit.

« Je crois fermement que la formation est un outil de première importance pour assurer la performance optimale des entreprises agricoles. J’invite mes collègues agriculteurs à profiter de l’hiver, un moment plus tranquille, pour se perfectionner. Ils peuvent compter sur le Collectif pour leur offrir des formations de qualité, à coût moindre et qui répondent à leurs besoins bien spécifiques », a indiqué Claude Lapointe, agriculteur et président du Collectif régional en formation agricole de la Montérégie.

De plus, si une formation n’est pas offerte, les agriculteurs peuvent en faire la demande à la répondante en formation agricole, Éliane Provost, au 450 774-9154, poste 5283, ou à [email protected].

Portail U+

Le portail U+ est le lieu de référence pour les agriculteurs intéressés à développer leurs compétences et leur entreprise. Le site contient des webinaires développés par et pour les producteurs agricoles, des événements, ainsi que des outils de références. L’offre complète de formation en Montérégie s’y trouve également : uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/monteregie.