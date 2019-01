CJSO 101,7 FM déménagera dans de nouveaux locaux

C’est avec enthousiasme que le président-directeur général de CJSO 101,7 FM et de Cournoyer communication marketing, Laurent Cournoyer, annonce que ses deux entreprises seront bientôt réunies sous le même toit, au 100 boulevard Gagné à Sorel-Tracy.

« Après réflexion, j’en suis venu à la conclusion que le déménagement de CJSO dans la bâtisse de Cournoyer communication marketing était la meilleure décision à prendre car il apportera plusieurs avantages », affirme Monsieur Cournoyer, propriétaire de la station depuis bientôt quatre ans. « Cette relocalisation sera une belle occasion pour donner un nouvel élan à CJSO, à l’aube de son 75e anniversaire, le 16 juin 2020. »

Des studios plus grands

En mars 2019, CJSO installera donc ses pénates dans de tout nouveaux locaux. La station bénéficiera de studios plus spacieux ainsi que d’un vaste stationnement pour les employés et la clientèle. De plus, en étant établie dans un endroit très passant par les automobilistes à Sorel-Tracy et bien en vue à l’entrée de la ville, la station profitera d’une plus grande visibilité.

Une plus grande synergie entre CJSO et Cournoyer communication marketing

« Le regroupement des deux entreprises sous un même toit, dont les activités sont complémentaires, permettra de créer une nouvelle dynamique pour l’ensemble du personnel. Depuis que j’ai acquis la station, les deux équipes collaborent régulièrement et elles pourront dorénavant partager des espaces communs, des équipements et des ressources humaines », précise Laurent Cournoyer. Enfin, ce regroupement permettra l’élimination de certains dédoublements de coûts et une utilisation maximale de la bâtisse du boulevard Gagné. C’est donc une nouvelle étape dans l’histoire de CJSO 101,7 FM !