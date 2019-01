Si vous aviez prévus sortir à l'extérieur aujourd'hui et profiter pleinement des diverses activités offertes, assurez-vous de vous habiller chaudement afin d'éviter les engelures.

Qui dit froid intense, dit également augmentation du risque d'engelure. Voici pour vous quelques conseils pour vous aider à profiter pleinement de l'hiver, malgré les températures plutôt polaires.

Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Environnement Canada émet des avis de froid intense et de risques d'engelures quand le thermomètre se situe sous -28 degrés.

Le ministère de la Santé du Québec considère même que le risque est accru quand la température oscille entre -28 et -39. Au-delà de -40, les risques sont considérés comme étant élevés.

Savoir reconnaître les engelures pour mieux les guérir

Les engelures sont un des effets directs du froid sur la santé. Elles ses caractérisent par une peau plus pâle que d'habitude et d'apparence cireuse. Les oreilles, le nez, les joues, les doigts et les orteils sont particulièrement susceptibles d'être affectés par les engelures.

Les symptômes d'engelures varient en fonction du type d'engelure.

Lors d'engelures superficielles, la peau devient insensible et picote. La peau rougit, puis devient blanche. Il arrive même que des petits gonflements, des cloques, apparaissent.

Lors d'engelures profondes, la peau devient froide, blanche ou cireuse.

Si vous, ou l'un de vos proches avez des signes d'engelures, il est fortement recommandé de :

Composer le 8-1-1;

Se mettre à l'abri du froid;

Enlever les vêtements humides ou mouillés;

Se réchauffer avec des couvertures ou par un contact peau à peau avec une autre personne;

Appliquer de l'eau tiède sur la zone touchée par l'engelure;

Consulter un médecin ou un professionnel de la santé dans les plus brefs délais.

Ne laissez pas le froid vous empêcher de profiter des joies de l'hiver. Assurez-vous de vous habiller chaudement et surtout, amusez-vous.