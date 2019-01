Investissement de 2,7 millions pour soutenir les producteurs laitiers du pays

Bonne nouvelle pour le secteur laitier du Canada. Tout récemment, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, a annoncé un investissement pouvant atteindre 2,7 millions de dollars.

L'objectif? Soutenir les Producteurs laitiers du Canada (PLC) à accroître la confiance du public dans la production laitière par la poursuite et la mise en œuvre de leur programme d’assurance de la qualité, proAction, ainsi que par l’élaboration d’une stratégie de durabilité environnementale pour l’industrie.

Misant sur les progrès réalisés à ce jour dans le cadre de proAction, cet investissement aidera les PLC à poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre de proAction, à mobiliser les intervenants, à entamer la conception d’une stratégie de durabilité environnementale pour l’industrie et à mettre en œuvre un plan pour communiquer avec les intervenants, les clients et les consommateurs concernant les activités de durabilité et d’assurance de la qualité des PLC.



« Notre gouvernement est heureux d’appuyer les Producteurs laitiers du Canada dans leurs efforts visant à démontrer que leurs produits respectent les normes les plus strictes en matière de qualité et de salubrité et qu’ils sont fabriqués de façon responsable et durable. Le renforcement de la confiance des consommateurs contribue à garantir la croissance et la durabilité du secteur laitier canadien. », affirme Lawrence MacAulay.

« Les producteurs laitiers font partie intégrante de nos communautés. Ces investissements profiteront aux agriculteurs locaux et renforceront leur réputation au chapitre de la qualité et de la durabilité. » - Francis Drouin, député de Glengarry-Prescott-Russell

« Les producteurs laitiers de tout le Canada se sont engagés à respecter les normes les plus élevées en matière de production durable. Notre programme proActionMD a joué un rôle déterminant dans la démonstration de notre gérance responsable. Celle-ci nous permet de produire du lait de la plus grande qualité. Ce financement permettra l’amélioration continue de proActionMD et aidera l’industrie à répondre aux attentes des consommateurs pour les décennies à venir", ajoute Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada

Le programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l’agriculture soutient, à l’échelon national, les projets destinés à aider l’industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils qui lui permettent de formuler des allégations pertinentes sur la santé et la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.