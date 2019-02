Tempête hivernale: entre 20 et 40 cm de neige attendus sur la région cette semaine

Les amateurs de ski seront heureux d’apprendre qu’une tempête hivernale déferlera sur la région, dès ce soir. Dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, plusieurs dizaines de centimètres s’ajouteront aux précipitations tombées jusqu’à présent cet hiver.

Pour la région de Soulanges, Valleyfield-Beauharnois et Vaudreuil, Environnement Canada estime qu’entre 20 et 40 cm tomberont sur la région de mardi soir à mercredi dans la journée. Ces accumulations risquent de causer bien des maux de tête aux automobilistes puisque de la poudrerie et des vents importants s’ajouteront aussi à ce cocktail météo.

La Montérégie ne sera pas épargnée

Ailleurs en Montérégie, on attend la même quantité de neige dans les secteurs de Saint-Jean-Marieville, Sorel-Yamaska et Verchères-Beloeil.

Les précipitations débuteront mardi soir vers 18h avant de s’intensifier au cours de la nuit. Elles persisteront mercredi dans la journée.

« Des accumulations totales de 20 à 30 centimètres de neige sont généralement attendues au passage de cette tempête. Les régions de la Vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Montmagny, ainsi que les régions de l'Outaouais et du Témiscamingue pourraient recevoir entre 30 et 40 centimètres. De plus, de forts vents combinés à la neige pourraient réduire grandement la visibilité », résume Environnement Canada.

Il est recommandé, si c’est possible, de réduire au maximum ses déplacements. L’accumulation rapide de neige pourrait les déplacements difficiles dans certains endroits.