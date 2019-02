Il est encore temps de se protéger contre la grippe dans la région

À l’heure actuelle où la grippe est toujours présente dans la région, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie rappelle aux clientèles à risque de complications qu’il est toujours possible de se faire vacciner.

La vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risques de présenter des complications soit :

- les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques (telles le diabète, les troubles immunitaires, les maladies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales);

- les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

- les adultes ayant certaines maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

- les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs aidants naturels;

aux travailleurs de la santé.

« On souhaite vraiment sensibiliser ces personnes, car elles sont plus fragiles lorsqu’elles ont la grippe. Elles peuvent développer des difficultés respiratoires ou une déshydratation importante ce qui peut nécessiter un séjour à l’hôpital de plusieurs jours et mener à une perte d’autonomie chez certaines personnes âgées », mentionne Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la Direction de santé publique.

Si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui font partie de ces publics, nous vous invitons à les encourager à se faire vacciner. Selon les récentes données, le vaccin est efficace à 72 % contre le principal virus de l’influenza qui circule actuellement, il s’agit donc de la meilleure protection pour ces personnes.

Comment se tenir loin des virus de la grippe et éviter de les transmettre?

Des mesures d’hygiène simples et efficaces sont recommandées pour ne pas attraper la grippe. Se laver les mains souvent, tousser et éternuer dans le pli du coude et ne pas visiter les personnes vulnérables lorsqu’on est malade sont les actions à prendre pour éviter de contracter et transmettre le virus.