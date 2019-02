Rencontrer une nouvelle personne peut être excitant… mais une ITS ne l’est pas

En cette Semaine de la santé sexuelle et génésique , Santé Canada tient à rappeler que bien des gens ne savent même pas qu’ils sont infectés et peuvent transmettre leurs infections à leurs partenaires sexuels. Vous ou votre partenaire pourriez avoir une ITS, même si vous ne montrez aucun symptôme.



Voici quelques suggestions qui peuvent vous aider à vous protéger contre les ITS et à prévenir leur transmission :

- Utilisez correctement et systématiquement un condom durant les rapports sexuels.

- Renseignez-vous sur les pratiques sexuelles sécuritaires et mettez-les en pratique.

- Prenez des décisions éclairées au sujet de votre santé sexuelle. Demandez à votre partenaire (ou à vos partenaires) s'il souffre d'une ITS et parlez-lui de l'utilisation de moyens de protection.

- Consultez votre médecin dès que possible si vous pensez que vous avez une ITS.