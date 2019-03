Plus de 45 % des jeunes Québécois utilisent d’Alloprof

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui ont eu lieu récemment, Alloprof souhaite rappeler l’importance d’être présent pour les jeunes qui demandent de l’aide, tout au long de leurs études.

L’autonomie, la motivation et le sentiment de compétence sont parmi les facteurs de réussite des élèves que l’organisme s’efforce d’encourager depuis 23 ans, grâce à des outils de soutien scolaire toujours plus évolués et personnalisés.

« On profite des JPS pour rappeler qu’Alloprof peut faire une différence dans la vie des jeunes, comme l’a montré une étude menée par le professeur Thierry Karsenti de l’Université de Montréal en 2015 », lance Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof.

Alloprof a déjà aidé plus de 100 millions de fois les jeunes, dont 22 millions de fois l’an dernier seulement. Selon la plus récente enquête Ipsos (2018), ses services sont l’une des principales ressources de soutien scolaire pour plus de 400 000 élèves du primaire et du secondaire. Le site alloprof.qc.ca propose gratuitement 4000 contenus numériques produits par les enseignants d’Alloprof, dont une quinzaine de jeux et applications pédagogiques.

S’approprier le potentiel des nouvelles technologies

« Dans nos développements, l’accent est de plus en plus mis sur la ludification, un élément-clé du succès de nos outils. Par exemple, dans le contexte des jeux d’apprentissage, l’élève est amené à en faire plus et à persévérer dans son expérience, même quand l’apprentissage n’est pas a priori le plus emballant », explique le porte-parole.

Preuve de cet impact potentiel, les jeux de pratique des leçons d’Alloprof cumulent plus de 2 millions de parties jouées par mois par les enfants du Québec. Autre évolution majeure : les enseignants, en plus d’offrir de l’aide personnalisée et gratuite au téléphone, le font aussi par texto, par la plateforme virtuelle des cyberprofs, sur les forums d’entraide et lors des CyberRévisions diffusées lors des périodes d’examens.

Outiller les parents et les enseignants

Afin d’épauler les principaux alliés de la persévérance scolaire des jeunes, Alloprof a développé des contenus spéciaux, tels que le dossier Persévérance scolaire pour les parents et la nouvelle Zone Enseignants présentant les outils les plus pertinents selon le moment de l’année scolaire. C’est ainsi que l’organisme compte étendre sa portée et faire en sorte qu’encore plus d’élèves se tournent vers ses services plutôt que d’accumuler des retards dans leur apprentissage.

« Nous invitons les citoyens à parler de nos services autour d’eux. Chaque encouragement, chaque conseil peut jouer un rôle que l’on n’imaginait pas dans la persévérance et la réussite scolaire d’un jeune! », lance M. Tanguay.