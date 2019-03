Mesdames, posez pour le rose du 6 au 14 avril

Du 6 au 14 avril, les femmes de 18 ans et plus de tous horizons pourront devenir mannequins le temps d’une séance photo. Pendant cette période, 250 photographes bénévoles des quatre coins du Québec mettront leur talent à profit. L’objectif? Amasser 325 000$ pour lutter contre le cancer du sein.

La campagne Une pose pour le rose a été initiée en 2017 par Marilyn Bouchard de Pigment b Photo et Design. Cette année, en avril, les intéressées pourront se faire photographier au prix unique de 20$ par photo.

Les séances pourront être bonifiées, au choix du ou de la photographe, par la présence de maquilleurs, de coiffeurs ou d’autres professionnels dont les profits seront également versés à la Société canadienne du cancer.

En signe d’appui à la cause, les femmes atteintes du cancer ou en voie de guérison figureront sur la « liste rose », et leur portrait sera immortalisé gratuitement.

Une initiative populaire dès ses débuts

En 2017, lors de la naissance de cette initiative, Marilyn Bouchard visait la remise de 3000$ pour la cause. Finalement, 80 photographes se sont joints à elle et ils ont immortalisé via leur lentille un total de 2000 femmes. Une somme de 70000$ a été versé la Société canadienne du cancer. L’an 2 a réuni 190 photographes qui ont amassé 257 000 $, un portrait à la fois.

Envie d’y participer?

Toutes les femmes de 18 ans peuvent s’inscrire sur le site www.uneposepourlerose.com et à se faire photographier pour la cause.

Les photographes désireux de tenter l’expérience peuvent aussi s’inscrire en écrivant à l’adresse [email protected].